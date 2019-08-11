Источник материала: Радзiма

В Глусском районном историко-краеведческом музее весь август будет работать выставка «Улицы моего местечка».

Как рассказала директор музея Наталья Акулич, идею организации такой выставки подали сами глусчане. После двух выставок ретрофотографий, проведенных на День Победы и День Независимости редакцией газеты «Радзіма», в музей стали обращаться глусчане и гости нашего поселка с вопросом, где можно увидеть старые фото Глуска, которые были представлены на выставках. Кто-то не успел посмотреть фото, кто-то только слышал о выставках, а кто-то еще раз хотел бы увидеть, вспомнить свое детство, молодость, показать своим детям, внукам, какими были раньше Глуск и его жители.

На выставке в музее представлены фотоматериалы разных лет (из архивов редакции районной газеты и историко-краеведческого музея) с начала XX века и почти до наших дней, на которых запечатлена жизнь нашего местечка: демонстрации, праздники, открытие памятников, улицы поселка, работа и коллективы предприятий и просто будни глусчан.

Кроме того, в выставку включены материалы из фондов Глусского бюро по государственной регистрации и земельному кадастру. Это очень подробные карты-схемы улиц Глуска 1960—1970-х годов. На этих картах глусчане без труда найдут свои улицы и дома, на которых даже подписаны имена их владельцев того времени. Есть и современная карта Глуска.

Выставка будет интересна всем, кто любит наш Глуск и интересуется его историей.