Топ-7 произведений искусства с изображением Лукашенко: сохранились не все

О самых известных произведениях искусства с изображением Александра Лукашенко рассказывает UDF.BY





«Гобелен века»

Александра Кищенко, один из самых известных белорусских художников-монументалистов, в 1995 году закончил работу над грандиозным «Гобеленом века».





Одним из последних туда был вписан молодой Лукашенко. Художник оправдывался тем, что сделал это не из симпатий конкретно к нему, а просто оставлял место в произведении искусства для первого президента Беларуси.





Спустя два года художник умер и скоро работа, внесенная в Книгу рекордов Гиннеса из-за размеров (300 квадратных метров отборной шерсти), оказалась мало кому нужной – не было помещения, где ее выставить.









Но пять лет назад гобелен вернул из прошлого Сергей Румас, на тот момент руководитель Банка развития. Здание банка позволило гобелену найти постоянное место выставки.

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«Чаепитие»

Второе самое известное произведение искусства с изображением Лукашенко уже выглядело откровеным стебом над президентом. Молодой художник Артур Клинов в картине «Чаепитие» (100 на 80, холст, масло) нарисовал героя, потягивающего чай из блюдечка на манер кустодиевской купчихи.





«Страшный суд»

В начале 2000-х художник Алесь Пушкин расписывал церковь в местечке Бобр, где, кстати, проживал. Одну из сцен посвятил грешникам, среди которых оказался, как теперь говорят, человек очень похожий на Лукашенко.





Когда сюжет об этом произведении вышел на российском телевидении, местные власти всполошились и решились на вандализм. Часть настенной росписи с вышеуказанным персонажем была закрашена. Но произведение искусства сохранилось на фотографиях.





«Щит Отечества-2004»

Что интересно, в начале 2000-х некоторые критики с удивлением отмечали, что произведений искусства, посвященных Лукашенко, очень мало – по сравнению, например, с ситуацией в России, где Путин стал героем для деятелей культуры.





Но в последующие годы ситуация стала меняться. Заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Опиок создал триптих «Щит Отечества-2004», где легко было узнать президента и министра обороны Леонида Мальцева.





Портрет в образе Скорины

Никас Сафронов сумел привлечь к себе внимание, выставив в В 2013 году эпатажный российский художниксумел привлечь к себе внимание, выставив в Бресте портрет Лукашенко в образе первопечатника Франциска Скорины.





Константин Сумар попытался исправить ситуацию, отвезя портрет руководителю страны в И само изображение президента, и тем более память о его заявлении («Скорина жил в Питере и творил там») вызывали улыбку. На тот момент глава Брестчиныпопытался исправить ситуацию, отвезя портрет руководителю страны в Минск – подальше от людских глаз.





Спустя пять лет Сафронов попытался повторить трюк, создав новую картину с изображением Лукашенко, но халтура, лишенная стеба, интереса не вызвала.









«Моя Беларусь. На перекрестке столетий»

Несколько лет назад удалось привлечь к себе внимание художнику Алексею Пантюку-Жуковскому. На суд критиков он представил триптих «Моя Беларусь. На перекрестке столетий», отведя центральное место Лукашенко и его младшему сыну Николаю.





Но экспертный совет не одобрил показ этого произведения для широкой публики.





Художник был возмущен: «Мне ничего не говорили о творческих, художественных аспектах. Как написана работа, где ошибки, что исправить, чтобы улучшить. Спрашивали: а работу видели наверху? Кто тебе разрешил рисовать первое лицо государства? Ты народный художник, тебе заказали эту работу?»





Статуэтка хоккеиста

Последним на данный момент, кто рискнул создать произведение искусства с изображением Лукашенко, стал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заказавший скульпторам статуэтку белорусского коллеги в образе хоккеиста.





Подарок он вручил руководителю Беларуси пару недель назад. На груди у статуэтки есть потайная дверка, на внутренней стороне которой фотоснимок младшего сына президента Коли.