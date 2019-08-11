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До 80 метеоров в час! Как и где смотреть на Персеиды этой ночью

12.08.2019 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пролетают метеоры быстро - меньше, чем за минуту. Поэтому специалисты советуют наблюдать за небом внимательно - "в оба глаза".



Самое красивое астрономическое явление года — прохождение Земли через метеорный поток Персеиды — происходит в ночь с 12 на 13 августа. Конечно, наша планета проходит через поток на протяжении нескольких недель, с конца июля и до конца августа, однако именно в эту ночь происходит так называемый "пик Персеид", когда метеоров в небе особенно много, при чистом небе после полуночи можно наблюдать до 80 в час. 

Как и где наблюдать за Персеидами, а также как правильно загадывать желание — в обзоре Sputnik.

Когда лучше смотреть на Персеиды?

Пик прохождения потока Персеиды приходится на 12-13 августа, специалисты советуют наблюдать за метеорами сразу по наступлению темноты. Лучшим временем для наблюдения называют три-четыре часа ночи. Конечно, в ночь на понедельник в такое время не каждый может стоять и смотреть на звезды, но не расстраивайтесь: и в полночь вы сможете их разглядеть! 

Куда смотреть, чтобы увидеть Персеиды?

"Звезды" будут падать из одной области — по-научному это называется "радиант". У Персеид радиант располагается, как это ни странно, в созвездии Персея. Если вы плохо знакомы с астрономией, то ориентируйтесь на Большую Медведицу: Персей расположен правее ее, чуть под созвездием Кассиопеи (похожа на букву W). По небосклону созвездие идет от востока к югу.


Можно ли увидеть Персеиды в городе?

Конечно, лучше всего метеоры видны в темноте — когда ничто не засвечивает небо и не отвлекает вас. Поэтому специалисты советуют отъезжать хотя бы на двадцать-тридцать километров. Если не получается — смотрите в городе, только найдите максимально не освещенное место (например, темный парк) или заберитесь на крышу. Если рядом нет сильных источников света (иллюминаций и прочего), то увидеть падающие звезды вы сможете.

Полезный совет: перед тем, как смотреть в небо, постарайтесь убрать от глаз источники света — в том числе и телефоны. Позвольте глазам привыкнуть к темноте — тогда вы с большей вероятностью увидите падающую звезду. 

Как загадывать желание на падающую звезду?

Загадывать желания на падающие звезды наши предки начали очень давно. Конечно, можно долго спорить, есть ли в этом смысл, но все же этот ритуал и сегодня остается очень романтичным. А секреты его просты: вы должны четко и искренне сформулировать свое желание, произнести его про себя в момент наблюдения за метеором и потом никому о нем не говорить. Тогда оно обязательно исполнится.
 
 
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Пролетают метеоры быстро - меньше, чем за минуту. Поэтому специалисты советуют наблюдать за небом внимательно - "в оба глаза".
 
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