Опрос: Трамп проиграл бы Байдену, если бы выборы президента США проходили сейчас









Если бы выборы президента США проводились в ближайшее время, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден обошел бы своего главного соперника – действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного компанией SurveyUSA.





Байден опередил бы Трампа на восемь процентных пунктов – на сегодняшний день за него готовы проголосовать около 50% опрошенных американцев, за действующего президента – 42%.





Кроме того, с тем же результатом Трампа опережает еще один кандидат-демократ – сенатор Берни Сандерс.





Опрос проводился с 1-го по 5 августа.









Байден был вице-президентом США с января 2009-го по январь 2017 года, когда президентом был Барак Обама. До этого 36 лет был членом Сената от штата Делавэр – с 1973-го по 2009 год. 25 апреля Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году.





Трамп в 2018 году заявлял, что пойдет на второй президентский срок, так как этого "все хотят".





Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.