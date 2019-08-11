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Опрос: Трамп проиграл бы Байдену, если бы выборы президента США проходили сейчас

12.08.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным соцопроса, проведенного компанией SurveyUSA, бывший вице-президент США Джо Байден в борьбе за кресло главы государства опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8%.



Если бы выборы президента США проводились в ближайшее время, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден обошел бы своего главного соперника – действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного компанией SurveyUSA.

Байден опередил бы Трампа на восемь процентных пунктов – на сегодняшний день за него готовы проголосовать около 50% опрошенных американцев, за действующего президента – 42%. 

Кроме того, с тем же результатом Трампа опережает еще один кандидат-демократ – сенатор Берни Сандерс.

Опрос проводился с 1-го по 5 августа.


Байден был вице-президентом США с января 2009-го по январь 2017 года, когда президентом был Барак Обама. До этого 36 лет был членом Сената от штата Делавэр – с 1973-го по 2009 год. 25 апреля Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году.

Трамп в 2018 году заявлял, что пойдет на второй президентский срок, так как этого "все хотят".

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. 
 
 
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По данным соцопроса, проведенного компанией SurveyUSA, бывший вице-президент США Джо Байден в борьбе за кресло главы государства опередил бы действующего президента...
 
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