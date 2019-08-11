ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самая низкая урожайность зерновых - в "житнице Беларуси", на Гомельщине

12.08.2019 10:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сельскохозяйственные организации Беларуси к 12 августа убрали зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на 80% площадей (1,7 млн га), сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны.


Фото Валерия КАРТУЛЯ, 1prof.by 


По оперативным данным, намолочено к этой дате 5,5 млн тонн зерна при средней урожайности 32 ц/га.

В целом по республике урожайность зерна на текущий момент на 5 ц/га выше прошлогодней. Самая высокая урожайность отмечается в Гродненской области - 37,7 ц/га, самая низкая в Гомельской области - 22,3 ц/га.

Ранее в Минсельхозпроде констатировали, что в текущем году сложились неблагоприятные условия для формирования урожая (засуха, а затем шквалистые ливни в ряде регионов), однако отмечали, что "на местах предпринимаются все меры для того, чтобы минимизировать потери".

В конце июля Александр Лукашенко потребовал задействовать все резервы в ходе текущей уборочной кампании и собрать в стране не менее 9,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы (в первоначальном весе).

На минувшей неделе представители Минсельхозпрода подтвердили этот прогноз, хотя кроме пропагандистской, никакой иной цели подобные "цифры" не преследуют. По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. Из-за сложных погодных условий недобор зерна к уровню 2017 года составил более 1,8 млн тонн.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельскохозяйственные организации Беларуси к 12 августа убрали зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на 80% площадей (1,7 млн га), сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Все пойдем сдавать стеклотару: в Беларуси хотят установить залог за бутылку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика