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По оперативным данным, намолочено к этой дате 5,5 млн тонн зерна при средней урожайности 32 ц/га.





В целом по республике урожайность зерна на текущий момент на 5 ц/га выше прошлогодней. Самая высокая урожайность отмечается в Гродненской области - 37,7 ц/га, самая низкая в Гомельской области - 22,3 ц/га.





Ранее в Минсельхозпроде констатировали, что в текущем году сложились неблагоприятные условия для формирования урожая (засуха, а затем шквалистые ливни в ряде регионов), однако отмечали, что "на местах предпринимаются все меры для того, чтобы минимизировать потери".





В конце июля Александр Лукашенко потребовал задействовать все резервы в ходе текущей уборочной кампании и собрать в стране не менее 9,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы (в первоначальном весе).





На минувшей неделе представители Минсельхозпрода подтвердили этот прогноз, хотя кроме пропагандистской, никакой иной цели подобные "цифры" не преследуют. По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. Из-за сложных погодных условий недобор зерна к уровню 2017 года составил более 1,8 млн тонн.



