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Трагедия на авиашоу в Колумбии: двое военных погибли
Источник материала: Партизан
Двое военных
Как передает
В ходе воздушного дефиле они держали флаг Колумбии, который был спущен вместе с ними на тросе с вертолета.
В данный момент зона проведения мероприятий закрыта, проводится расследование причин инцидента.
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Двое военных погибли в результате инцидента, произошедшего во время авиашоу в колумбийском городе Медельин.
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