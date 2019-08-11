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Трагедия на авиашоу в Колумбии: двое военных погибли

12.08.2019 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое военных погибли в результате инцидента, произошедшего во время авиашоу в колумбийском городе Медельин.

Как передает ТАСС, военнослужащие сорвались с большой высоты во время исполнения части парада.

В ходе воздушного дефиле они держали флаг Колумбии, который был спущен вместе с ними на тросе с вертолета.

В данный момент зона проведения мероприятий закрыта, проводится расследование причин инцидента.
 
 
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Двое военных погибли в результате инцидента, произошедшего во время авиашоу в колумбийском городе Медельин.
 
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