Трагедия на авиашоу в Колумбии: двое военных погибли

ТАСС , военнослужащие сорвались с большой высоты во время исполнения части парада. Как передает, военнослужащие сорвались с большой высоты во время исполнения части парада.





В ходе воздушного дефиле они держали флаг Колумбии, который был спущен вместе с ними на тросе с вертолета.





В данный момент зона проведения мероприятий закрыта, проводится расследование причин инцидента.



