Стало известно, когда на БелАЭС завезут ядерное топливо и начнут отработку ядерных планов

— Контрольная дата [завоза топлива] для нас и для заказчика — 1 октября этого года. Все идет в соответствии с графиком, согласованным сторонами, — заявил журналистам вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции АО «ИК «АСЭ» Виталий Полянин.





Первый энергоблок АЭС, как отметил В. Полянин, готов на 95% и в ближайшее время на нем начнутся испытания реакторной установки на номинальных параметрах. Готовность второго энергоблока – примерно 70 %. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока планируется в декабре, второго — в июле следующего года.





По информации БелТА, в октябре на БелАЭС планируется практическая отработка внешнего и внутреннего аварийных планов. Внешний план предусматривает защитные мероприятий при радиационной аварии на АЭС, внутренний — мероприятия по защите в случае аварии ее персонала. Оба плана были утверждены весной 2018 г. Стоит отметить, что проект внешнего аварийного плана на завершающем этапе подготовки был по инициативе белорусской стороны изучен экспертами МАГАТЭ и полностью ими одобрен.









Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). В строительстве станции принимают участие 5,5 тыс. рабочих. Почти половина из них – белорусские специалисты. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.