Источник материала: Ежедневник





Прошедшая в конце июля выставка модной одежды Pure London впервые в своей истории открыла свои двери и для нижнего женского белья. При этом экспозиция ЗАО СП "Милавица" вызвала огромный интерес у лондонского fashion-ритейла.

Pure London является крупнейшим мировым событием индустрии моды. Сюда съезжаются все ведущие производители как материалов, так и готовых изделий. Pure London Fashion trade exhibition 2019 стала особенной, поскольку впервые помимо производителей женской одежды, аксессуаров и обуви был отдельно выделен сегмент нижнего белья. Из семи стендов шесть были заняты лондонскими производителями и только один достался иностранному - белорусской компании "Милавица", которая представила две марки белья: “Milavitsa” и “Alisee”. Интерес лондонского fashion-ритейла вызвали обе.

"Выставка Pure London рассчитана в первую очередь на сегмент b2b. Для нас, как для производителя, было крайне важно установить прямые контакты с торговыми сетями и заинтересовать их в нашим продуктом. Нам это удалось в полной мере. Лондонский fashion-ритейл проявил огромный интерес к элегантному женскому белью из Беларуси, оценив и качество пошива, и дизайн белорусских изделий", - рассказала маркетолог СП ЗАО "Милавица" Дарья Лозовик.

Обозначение взаимного интереса - это лишь первый шаг к выходу на перспективный рынок, но один из самых важных. По причине Brexit, который должен состояться уже до конца текущего года, белорусский производитель получит дополнительные конкурентные преимущества на рынке Великобритании и сможет играть на равных с известными европейскими марками. Вкупе с проявленным интересом со стороны лондонского fashion-ритейла это открывает для СП ЗАО "Милавица" хорошие перспективы по расширению географии поставок своей продукции, считают в компании.