Поцелуи помогают похудеть, объятия снижают давления и еще несколько очевидных плюсов влюбленности

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Как объятия и поцелуи влияют на здоровье человека и почему любовь защищает мужчин от рака и инсульта? Рассказывает «Здоровье mail.ru» .



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Поцелуи укрепляют иммунитет…

Исследование, не так давно проведенное голландскими учеными, показало, что за десятисекундный страстный поцелуй пара успевает обменяться 80 миллионами бактерий. Как отметил профессор Института прикладных научных исследований Нидерландов Ремко Корт, это не имеющий аналогов пример практически одномоментного воздействия на организм огромного количества чужеродных микроорганизмов. Такое массированное вторжение, однако, не только не убивает целующихся, а делает их крепче, активизируя иммунную систему.

…и помогают похудеть

Страстные поцелуи также ускоряют обмен веществ, заставляя организм расходовать энергию и сжигать жир, считают эксперты. Пока вы целуетесь, уровень базального метаболизма — показатель, характеризующий скорость обмена веществ, — поднимается, что помогает похудеть.

Как отметила Андреа Демириджан, автор книги «Поцелуи — все, что вы хотели знать об одной из самых приятных радостей жизни», эффект, оказываемый поцелуями на метаболизм, нельзя недооценивать, — поцелуй сжигает от двух до шести калорий в минуту. Для сравнения, на беговой дорожке вы потеряете в среднем 11 калорий в минуту.



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Объятия снижают давление

Даже просто держать любимую или любимого за руку полезно для сердца, показал эксперимент, проведенный исследователями из Университета штата Северная Каролина. Они попросили одну группу влюбленных держаться за руки в течение 10 минут во время просмотра романтического фильма, а потом в течение 20 секунд обниматься. Вторую группу попросили избегать физического контакта.

Затем участники из обеих групп должны были публично произнести небольшую речь. Те, кто предварительно наслаждался физическим контактом со своим партнером, значительно меньше волновались во время выступления и перед ним, у них был более спокойный пульс и ниже артериальное давление. Как отметила Карен Грюен, одна из авторов исследования, утренние объятия любимого человека будут защищать вас от перегрузок весь рабочий день.

Благодаря любви мужчины начинают правильно питаться

Романтические ужины и уютные посиделки вдвоем могут прибавить вам лишних килограммов. Хотя мужчин это скорее всего не коснется.

Исследование, проведенное учеными Университета Ньюкасла (Великобритания), продемонстрировало, что начало совместной жизни может негативно сказаться на талии некоторых дам — они начинают питаться более плотно. Но для их партнеров появление домашнего очага практически всегда означает переход к более правильному и здоровому питанию.



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Вместо гамбургеров, чипсов и пиццы в их рационе появляются овощи и фрукты.

Как полагают авторы исследования, тут сказывается желание партнеров, еще находящихся в начальной фазе отношений, пойти навстречу вкусам друг друга. В итоге девушки чаще соглашаются перекусить фастфудом, а молодые люди — салатиком.

Вместе вы проживете дольше

Результаты исследования, проведенного британскими учеными, показали, что менять свои вредные привычки на здоровый образ жизни гораздо проще, если вы это делаете вдвоем. Шансы на то, что вам удастся бросить курить, начать регулярно посещать спортзал или выходить на пробежку, значительно возрастают, если вас поддерживает любимый человек. Например, успешно отказаться от курения смогли 50% участниц исследования, которые делали это вместе с партнером, и только 8% тех, кто решил избавиться от вредной привычки в одиночку.

Рука любимого помогает от боли

Держать кого-нибудь за руку, когда вам больно, действительно помогает справиться с болью, показали результаты исследований. И, по словам психиатра Джозефа Халлетта, этот эффект лишь усиливается, если женщина держит руку любимого. «Да, друзья тоже неплохо, но муж справляется с этим лучше всего», — отметил он.

Секс снимает стресс

Секс — отличный способ снять напряжение и расслабиться. Исследование, проведенное профессором Стюартом Броди, показало, что люди, регулярно занимающиеся сексом, менее подвержены стрессу, чем те, кто им не занимается.



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Все дело в гормонах: окситоцине, вырабатывающемся во время поцелуев и прикосновений, а также женском половом гормоне эстрогене и мужском — тестостероне, выброс которых происходит во время оргазма. Окситоцин способен подавлять гормоны стресса и укреплять иммунитет, а эстроген и тестостерон оказывают омолаживающий эффект. Кроме того, после оргазма прекрасно спится.

Любовь спасает мужчин от рака и инсульта

По данным британской благотворительной организации Orchid, зачастую ранняя диагностика онкологических заболеваний мужских половых органов становится возможной благодаря внимательности партнерши. Примерно в каждом третьем случае именно она первой обращает внимание на уплотнение в яичке, и только потом мужчина обращается к врачу. Одиноким мужчинам значительно труднее заметить опухоль.

Еще одна польза для мужского здоровья от жизни в паре — защита от инсульта. Исследование, проведенное шведскими учеными, показало, что у одиноких мужчин риск преждевременной смерти от инсульта значительно выше, чем у женатых. Как предположили авторы исследования скорее всего это связано с тем, что одинокие мужчины в принципе ведут менее здоровый образ жизни, склонны не соблюдать режим приема лекарств и реже обращаются за медицинской помощью.