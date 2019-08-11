Пользователи Reddit узнали, какие данные собрал о них Google

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал r/етранслятор , что занимается переводом лучших постов с Reddit, собрал рассказы реддиторов, которые скачали архив со всеми данными, собранными о них Google. Оказывается, поисковик знает о нас многое, но это не всегда пугающе.



Изображение: Morgan Ray Schweitzer / behance.net

Реддитор AlleKeskitason создал тред на r/AskReddit, в котором спросил у тех, кто пользовался этой функцией — что самое интересное/странное вы нашли в своих данных? За три дня пост набрал почти 100 тысяч апвоутов, для сравнения: самый популярный пост на этом сабреддите собрал 220 тысяч апвоутов с последнего Нового года.

Как можно запросить архив со своими данными?

1. Переходите на https://takeout.google.com/

2. Выбираете, какие данные вы хотите посмотреть. Большая часть программ Гугл, собирающая информацию о пользователях, не особо распространена за пределами США, поэтому о русскоязычных пользователях данных еще меньше.

3. Выбираете параметры архива и отправляете запрос.

4. В течение некоторого времени (в зависимости от количества информации о вас) вы получите свой архив.

Что же реддиторы узнали про себя в своих архивах?



Изображение: pixabay.com

Вот некоторые из рассказов пользователей.

1. Согласно их профайлу, я люблю китайский рэп. Я понятия не имею почему, разве что одно видео, на которое я наткнулся, когда спускался в червоточину (когда вы смотрите предлагаемые видео подряд и погружаетесь все глубже и глубже в тему, — прим. телеграм-канала r/етранслятор) на ютубе.

2. Я являюсь вице-президентом компании, о которой я никогда не слышал и информацию о которой мне не удалось найти в интернете. Это небольшая дочерняя компания Caterpillar, и это все, что я о ней знаю. Раскрывать название я не особо горю желанием.

3. Я отрыл аудиозапись моего голоса со словами «проверьте пенис еврейского мальчика», хотя я не помню, чтобы когда-либо это говорил

4. Если вы используете Гугл Фото и позволяете Гугл Картам вас отслеживать:

Я сделал несколько непонравившихся мне фоток и удалил их. Несколько недель назад я листал свой таймлайн на Гугл Картах и обнаружил там те самые удаленные фото, привязанные к локации. Ничего из ряда вон, но полезно понимать, что удаление не всегда означает удаление

5. Записи моих разговоров с боссом двухлетней давности. Понятия не имею, почему в архиве были записи именно наших разговоров и никаких больше

6. Я только что обнаружил кучу записей, как я общался с приложением по преобразованию речи в текст на своем телефоне, когда ездил за рулем года четыре назад. На них я говорю как идиот — медленно произношу каждое слово, чтобы их можно было четко услышать.

«Я. ЕДУ. ЗА. БЕКОНОМ. УВИДИМСЯ. ПОЗЖЕ».

Удалить.

7. Меня больше всего поразили голосовые записи. Это должно быть отключено по дефолту, а не так, что каждый должен делать это сам.

Сделать это просто: залогиньтесь в аккаунт, перейдите по ссылке и остановите историю голосового управления.

Комментарий: Только что проверил свои. Судя по ним, я использовал голосовое управление дважды. Один раз сказав «поиск», второй — «тест, тест». Оба раза были около года назад.

Теперь, если я пойду в историю своей Алексы, там все будет по другому.

А, нет, там просто куча «включи свет» и «выключи свет»

8. Все мои действия на телефоне (открытые и закрытые приложения и т.д.) с первого дня после покупки, постоянные проверки моей GPS-локации и положения устройства. Если кто-то украдет ваш аккаунт Гугл, они по сути могу узнать о вас все, что возможно.

Комментарий: Они будут разочарованы.

Когда я был моложе, я взламывал аккаунты разных людей ради веселья, и потому что мой моральный компас был немного сбит. Это было еще до того, как все начали использовать приложения для коммуникации, так что ВСЕ было на электронных почтах… Если вы хотели отправить кому-то свои грязные фото, то вы делали это через емейл.

Один из первых уроков, который я выучил — большинство людей скучные и меня не удивляли. Даже если я находил какой-нибудь необычный секрет, это не было особо странным для меня.

Я не делаю ничего, что хотел бы спрятать. Если Гугл хочет меня прослушивать — вперед и с песней. Я не настолько наивен, чтобы полагать, что та маленькая песчинка бытия, коей я являюсь, действительно важна в глобальном плане, так что я не трачу время и нервы на переживания об этом

9. Однажды я напился, заблудился по дороге домой и оказался на велосипеде на каком-то шоссе. Два года я пытался вспомнить, где я катался, пока я не увидел историю GPS с той ночи в архиве Гугла

Комментарий: А я только что узнал, что я И ПРАВДА ездил в Макдональдс посреди ночи во время дня рождения друга. Этого никто не заметил, и все говорили мне, что я просто отсыпался где-то все это время

10. Окей, у меня странный вопрос.

В прошлом году умер мой муж. У меня все еще есть его Samsung S7. Еще я на 99% уверена, что там есть его аккаунт Гугл, но я не уверена, сохранился ли пароль в телефоне.

Если эта штука и правда записывает голоса, как я могу получить эти записи? Я просто хочу еще раз услышать его голос. У меня наворачиваются слезы, когда я пишу это… у меня есть всего одно голосовое сообщение от него на телефоне и пара видео. Любая запись его голоса или фото, которое мне не удалось восстановить… Я хочу все, что могу получить. Я ***** как по нему скучаю.

Ответ после того, как реддиторы помогли женщине получить данные мужа:

Омг, спасибо вам всем огромное… Я сейчас вся в слезах. Я без проблем получила доступ к записям, и хоть это короткие отрывки, одни из последних были «Эштон — это моя жена» и «Я люблю тебя, детка».

Вы даже не представляете, сколько это для меня значит. Там есть его тупые поисковые запросы, которые он писал, когда мы спорили (например, о названиях песен), и благодаря ним я вернулась в те времена и посмеялась. Как же я по нему скучаю… Но теперь у меня хотя бы есть маленькие обрывки памяти о нем.

Это очень важно для меня. Я безумно рада, что наткнулась на этот тред.

11. Самый пугающий факт я обнаружил при пользовании Фейсбука, а не Гугла. Короткая предыстория: я натурал, но у меня куча друзей из ЛГБТ и я активно поддерживал кампанию за легализацию однополых браков в Австралии, так что Фейсбук наверняка пометил, что я гей, где-то в начале 2012.

В этом же году я начал встречаться с девушкой. Мы долгое время дружили. Я все время зависаю на Фейсбуке, у нее тоже был аккаунт, но она им не особо пользовалась.

По сути мы никогда не переписывались на Фейсбуке.

Совершенно внезапно у меня пропали все рекламы с «одинокими мужчинами» и т.п. и появилась реклама «романтического отдыха для пар», а Фейсбук предложил мне добавить ту девушку как «близкого друга».

Я могу лишь предположить, что из данных о GPS-локации они узнали, что мы провели ночь вместе у меня, а потом еще одну у нее

12. Аудиозаписи названы довольно формально, так что советую предпринять меры предосторожности перед прослушиванием рядом с вашим партнером, родственником или другом. Не совершайте моих ошибок…

«Эй, Гугл, как увеличить размер члена?»

*девушка удивленно на меня смотрит*

13. Судя по всему, я прошел во сне тысячи километров, и каждый раз умудрялся вернуться домой, чтобы вовремя выйти на работу. А еще куча записей того, как работает вентилятор в моем компьютере. Но хотя бы они записали мои фетишистские порно-запросы.

Ох, Гугл. Гугл на хайпе. Некомпетентный Гугл. Я знаю, что мои данные в надежных руках.

UPD: нашел запись пука.

14. Мне кажется, что я должен больше переживать за свои данные в руках Гугла. Особенно из-за записей разговоров. Но после того, как я их прослушал… Типа, это 400 записей того, как я говорю «сделай кофе», «включи Х на Нетфликсе» и «выключи свет»…

Возможно, это более насущная проблема для тех, кто пользуется помощником Гугл более чем для управления домом.