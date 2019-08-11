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Парень из Гомеля шестой раз стал лучшим программистом мира. Это рекорд

12.08.2019 11:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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24-летний аспирант петербургского Университета ИТМО Геннадий Короткевич шестой раз подряд стал лучшим программистом в конкурсе Google Code Jam, сообщает пресс-служба вуза. Пока никому, кроме Геннадия, не удавалось достичь такого числа побед в этом турнире.

Google Code Jam — международное соревнование по программированию. Его проводит корпорация Google с 2003 года. Каждый год в нем участвует больше 50 тысяч программистов со всего мира, до финала же доходят только 25 лучших. Google Code Jam считают одним из самых массовых чемпионатов программирования. Финал последнего конкурса прошел в пятницу, 9 августа, в Сан-Франциско. Короткевичу как победителю подарили 15 тысяч долларов.

Парень родом из Гомеля. Он закончил гимназию №56, сейчас учится в Санкт-Петербурге. Геннадий — двукратный победитель международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратный победитель «Яндекс.Алгоритма», а также призер международных и всероссийских турниров по спортивному программированию, в том числе организованных крупными компаниями IBM, Facebook, ВКонтакте, Mail.ru Group и так далее.

Фото: Маша Парфитт, rb.ru.

 
Теги: Гомель
 
 
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24-летний аспирант петербургского Университета ИТМО Геннадий Короткевич шестой раз подряд стал лучшим программистом в конкурсе Google Code Jam, сообщает пресс-служба...
 
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