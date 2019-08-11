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Китай анонсировал собственную криптовалюту

12.08.2019 11:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Китай анонсировал собственную криптовалюту
фото: pixabay.com
Источник отмечает, что собственная криптовалюта Народного банка Китая «близка к выпуску».

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Народный банк Китая ввел запрет на ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов) и торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Народный банк Китая близок к тому, чтобы выпустить собственный вид криптовалюты.
 
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