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Китай анонсировал собственную криптовалюту
Источник материала: Myfin
Источник отмечает, что собственная криптовалюта Народного банка Китая «близка к выпуску».
Как сообщалось, в сентябре 2017 года Народный банк Китая ввел запрет на ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов) и торговые операции с биткоинами и другими
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Народный банк Китая близок к тому, чтобы выпустить собственный вид криптовалюты.
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