200 000 машин без техосмотра — промежуточные результаты усиленной проверки автомобилей

Источник материала: Вороновская газета





200 000 водителей были пойманы без техосмотра. Таковы промежуточные результаты усиленной проверки автомобилей. Из-за того, что все реже автовладельцы стали проходить техосмотр, МВД в эти дни проводит декаду контроля над наличием допуска к участию в дорожном движении. По данным Белтехосмотра, за 7 месяцев этого года количество выданных разрешений на транспорт сократилось на 8 %. По словам экспертов, во многом на ситуацию повлияло введение так называемого дорожного сбора. Впрочем, специалисты говорят, что такая практика существует во многих странах мира.

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

— Существует множество способов обратной связи в дорожном движении. Я поясню, что такое обратная связь. Когда человек должен вред, который он наносит, компенсировать: ты приехал в центр, занял место на целый день, значит, должен компенсировать; въехал в центр города, выбросил загрязняющие вещества, нашумел — компенсируй. Таких способов существует в мире десятки. И они как клавиши на пианино: на них нужно правильно играть.

В прошлом году был зарегистрирован рост ДТП по причине неисправности авто. В нынешнем сезоне таких аварий уже 8. В них три человека погибли и 27 получили травмы. В милиции напоминают: штраф за непройденный ТО составляет от 1 до 3 базовых величин, за повторность — от 2 до 5, то есть максимум — почти 130 рублей.

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