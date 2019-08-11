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Какие соломенные «скульптуры» возводят сегодня в Слуцком районе. Фото
12.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Трассы и ключевые перекрёстки украшаются сказочными и мультяшными фигурками - в Слуцком районе проходит традиционный конкурс на лучшую композицию из тюков соломы.
Например, неподалёку от деревни Маяк стоит «скульптура» по мотивам сказки Колобок.
В деревне Селище - милый трактор с пассажиром в прицепе.
А на трассе Р23 возле Лучников - избушка на курьих ножках.
А вот такое подворье «из Простоквашино» установило «Агро-Замостье».
Удивляет своим масштабом композиция в деревне Исерно, тоже на сказочную тематику. В прошлом году именно ОАО «Исерно»
А ещё в Слуцком района есть тюки в стиле игры Angry Birds.
Публикация будет дополняться по мере появления новых фотографий. Если у вас есть снимки с изображениями соломенных фигурок в этом году, присылайте их на эл-почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Вконтакте -
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Трассы и ключевые перекрёстки украшаются сказочными и мультяшными фигурками - в Слуцком районе проходит традиционный конкурс на лучшую композицию из тюков...
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