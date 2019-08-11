Какие соломенные «скульптуры» возводят сегодня в Слуцком районе. Фото

Источник материала: Слуцк Город

Трассы и ключевые перекрёстки украшаются сказочными и мультяшными фигурками - в Слуцком районе проходит традиционный конкурс на лучшую композицию из тюков соломы.

Например, неподалёку от деревни Маяк стоит «скульптура» по мотивам сказки Колобок.





В Городище, у поворота на Гольчичи - большая композиция из 22 рулонов соломы.





В деревне Селище - милый трактор с пассажиром в прицепе.





А на трассе Р23 возле Лучников - избушка на курьих ножках.





А вот такое подворье «из Простоквашино» установило «Агро-Замостье».





Фото: Ирина Галуза

Удивляет своим масштабом композиция в деревне Исерно, тоже на сказочную тематику. В прошлом году именно ОАО «Исерно» стало победителем районного конкурса.





Фото: Ольга Бадыль Фото: Ольга Бадыль





Фото: Слуцкий край

А ещё в Слуцком района есть тюки в стиле игры Angry Birds.





Публикация будет дополняться по мере появления новых фотографий. Если у вас есть снимки с изображениями соломенных фигурок в этом году, присылайте их на эл-почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Вконтакте - Владислав Слуцкий или на Viber +375(29)125-66-96.



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