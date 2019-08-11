Начальник отдела по образованию райисполкома: на ремонт школ и детсадов выделено 256000 рублей

Источник материала: Горецкий вестник

Не за горами первые звонки в школах. Сейчас самое напряженное время для директоров и заведующих, у которых остались считанные дни, чтобы подготовить классы к занятиям. Начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев рассказал, как школы и детские сады подготовили к 1 сентября, какие предприятия и организации оказали наибольшую помощь и что нового появится в оборудовании столовых.





— Как вы оцениваете готовность школ и детских садов?

— Подготовка учреждений общего среднего и дошкольного образования к новому 2019/2020 учебному году на стадии завершения. Паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. Наиболее масштабные работы выполнили в ГУО «Горской ясли-сад», где приведена в порядок кровля. Продолжаются ремонты крыши в ГУО «Ясли-сад «Сказка», санузлов на первом этаже в ГУО «Горская средняя школа», входной группы в ГУО «Средняя школа № 1», отмостки в ГУО «Паршинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», фасада и кровли ГУО «Ленинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа».

— Кто оказал наибольшую помощь в финансировании ремонта?

— На ремонтно-строительные работы учреждений образования из районного бюджета направили 256000 рублей. Мы благодарны шефским организациям, которые внесли наибольший вклад в развитие материально-технической базы школ и детских садов. Это ЧУПП «Прометей», УКПП «Коммунальник», ОАО «Горкилен», хлебобулочная компания «Домочай», ОАО «Маслаки», ОАО «Горецкое», КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника», ГЛХУ «Горецкий лесхоз», СООО «Скайфорест», ПУ «Горкигаз», РУП «Учхоз БГСХА», УП «Горецкий элеватор», ЧУП «Иоанн-купец», ОАО «Молочные горки». Собственными силами работников ГУО «Добровский УПК детский сад-средняя школа», ГУО «Матютский ясли-сад», ГУО «Гимназия № 1», ГУО «Средняя школа № 4» отремонтировали крыши частично.

— Какое оборудование закуплено для пищеблоков?

— Для пищеблоков приобрели пароконвектоматы, которые производят до 70% всех операций тепловой обработки продуктов. Они заменяют несколько видов теплового оборудования (пароварку, жарочный шкаф, конвекционную печь, плиту, сковороду, пищеварочный котел). Приобрели новые производственные столы, моечную ванну.

Питание учащихся в учреждениях образования будет организовано на основе примерных двухнедельных рационов, разработанных с учетом требований санитарных норм и правил.

На стадии заключения договор на поставку учреждениям образования машин для переработки овощей, электромясорубок, морозильного ларя и котла пищеварочного. Кроме того, дополнительно будет приобретено весовое оборудование.

— Будет ли работать бассейн в Овсянке?

— К сожалению, бассейн Овсянковской средней школы в этом учебном году работать не будет. Составляется проект­но-сметная документация для проведения его капитального ремонта.

— Есть ли вакансии для педагогов?

— Учреждения образования района полностью укомплектованы преподавателями. В район прибыли 24 специалиста по распределению. Приятно отметить, что на Горецкой земле после отработки молодые кадры закреп­ляются.

Подготовила Елена Агейчик