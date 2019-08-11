ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

12.08.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дошкольное учреждение строят в Боровках. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, благоустраивают территорию.

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Открыть дошкольное учреждение в самом молодом микрорайоне города планируют в сентябре, сообщил Intex-press Вадим Щербаков, заместитель председателя Барановичского горисполкома. 

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Деньги на строительство детского сада выделены из областного бюджета. Дошкольное учреждение сможет вместить 240 детей.

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Отделочные работы в бассейне детского сада.

Это будет второе учреждение дошкольного образования в Боровках. Первый детский сад был открыт в 2013 году.

Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Боровках начнут строить школу.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дошкольное учреждение строят в Боровках. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, благоустраивают территорию. Открыть дошкольное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пакуль сын катаўся на каруселях, бацька прадаваў наркотыкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика