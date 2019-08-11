Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж

Источник материала: Виртуальный Брест

Дошкольное учреждение строят в Боровках. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, благоустраивают территорию.





Открыть дошкольное учреждение в самом молодом микрорайоне города планируют в сентябре, сообщил Intex-press Вадим Щербаков, заместитель председателя Барановичского горисполкома.

















Деньги на строительство детского сада выделены из областного бюджета. Дошкольное учреждение сможет вместить 240 детей.









































Отделочные работы в бассейне детского сада.

Это будет второе учреждение дошкольного образования в Боровках. Первый детский сад был открыт в 2013 году.





Как сообщалось ранее, в 2020 году в Боровках начнут строить школу.