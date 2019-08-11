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Как идет строительство нового детского сада в Барановичах. Фоторепортаж
12.08.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дошкольное учреждение строят в Боровках. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, благоустраивают территорию.
Открыть дошкольное учреждение в самом молодом микрорайоне города планируют в сентябре, сообщил Intex-press Вадим Щербаков, заместитель председателя Барановичского горисполкома.
Деньги на строительство детского сада выделены из областного бюджета. Дошкольное учреждение сможет вместить 240 детей.
Отделочные работы в бассейне детского сада.
Это будет второе учреждение дошкольного образования в Боровках. Первый детский сад
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Дошкольное учреждение строят в Боровках. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, благоустраивают территорию. Открыть дошкольное...
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