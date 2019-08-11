Ревизоры контрольно-ревизионного управления Министерства финансов проверили, куда уходят бюджетные деньги

Источник материала: Виртуальный Брест

Неэффективное использование средств, излишние расходы на оплату труда, завышение стоимости выполненных работ. Эти и другие нарушения выявили специалисты областного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь, проверяя, как организации Брестчины соблюдают бюджетное законодательство.





Внимание ревизоров к расходованию бюджетных средств по-прежнему пристальное. Но сам характер работы совершенствуется. Все чаще проверки заменяются мониторингом, по результатам которых направляются рекомендации об устранении нарушений. Если виновник выполняет все требования, он не несет ответственности. Само собой, это не касается «хронических» нарушителей и тех, кто попался на серьезных махинациях...

Цифры говорят сами за себя. Количество проверок, проведенных за первое полугодие, уменьшилось на десять процентов. При этом сумма выявленных нарушений бюджетного законодательства увеличилась более чем в полтора раза. В бюджет дополнительно поступило около 190 тысяч рублей.

Увы, проблем еще хватает. Как отмечает начальник контрольно-ревизионного управления Дмитрий Пусан, из года в год выявляется много однотипных нарушений. А это свидетельствует о нежелании сотрудников, ведущих бухгалтерский учет, учиться на своих, а еще лучше – на чужих ошибках.

Лидирующие позиции удерживают нарушения, связанные с правильностью оплаты труда, финансированием ремонтно-строительных работ, а также нарушения порядка возмещения бюджетных денег за счет средств от приносящей доходы деятельности.

За полгода сумма выявленных нарушений, связанных с выделением и использованием бюджетных средств, приблизилась к миллиону рублей. Помимо этого, было установлено неэффективное использование бюджетных денег на сумму около 800 тысяч рублей. Иными словами, эти средства не использованы там, где были действительно нужны.

Так, пинское ОАО «Полесье» получило деньги из инновационного фонда облисполкома на организацию производства картонных конусов для намотки пряжи. Проект был заявлен как импортозамещающий. Кроме того, продукцию планировалось поставлять на экспорт. Общая сумма превысила 500 тысяч рублей. А в итоге проект привел к увеличению... импорта сырья – картона необходимой плотности для изготовления тех самых конусов.

А вот пример, связанный с нарушениями при оплате труда. В Пинском государственном аграрном технологическом колледже работникам выплачена премия из бюджетных средств за выполнение работы, не связанной с должностными обязанностями (секретаря БРСМ , председателя ПО «Белорусский союз женщин», председателя профсоюзного комитета и т.д.). В результате «набежало» 8 тысяч рублей.

В шести учреждениях отдела образования Лунинецкого райисполкома и Молчадской санаторной школе-интернате незаконно оплачена стоимость коммунальных услуг. Причина банальна – сотрудники неправильно применили коэффициент перевода гигаджоулей в гигакалории, а в итоге перерасход составил около 16 тысяч рублей.

Имеются случаи завышения стоимости работ в результате ошибок при разработке сметной документации. Например, организациями, выполнявшими ремонт в одном из санаториев Брестской области, в сметы включены отделочные материалы по завышенным ценам. В результате работы «подорожали» на 75 тысяч рублей.

Установлены и случаи хищения денежных средств. Так, менеджер по продажам частного предприятия по реализации музыкальных инструментов без всяких оснований перечислил на свой карт-счет около 30 тысяч рублей. А бухгалтер одного из ЖСПК Бреста перевел себе «лишние» 10 тысяч рублей под видом зарплаты и командировочных расходов.