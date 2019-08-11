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О ценах на лекарства и закупках оборудования — Лукашенко обсудил с Караником ситуацию в здравоохранении

12.08.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

О ценах на лекарства и закупках оборудования — Лукашенко обсудил с Караником ситуацию в здравоохранении

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником, передает корреспондент БЕЛТА.

«При назначении мы договорились, что спустя определенный промежуток времени, когда вы будете готовы, доложите, во-первых, о совершенствовании системы здравоохранения по всем направлениям. Что больше всего волнует не только меня, но и общество в силу последних событий в системе — это вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что справедливое ценообразование на лекарства и работа без посредников при закупке оборудования — одни из важнейших вопросов. «Естественно, что посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций и так далее, — добавил он. — Словом, вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя».

Александр Лукашенко также поднял вопрос производства лекарственных средств в Беларуси и импортозамещения. По его словам, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн. «Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства», — отметил Президент. Ранее, напомнил он, была поставлена задача наладить в стране производство половины объема закупаемых лекарственных средств. Поручение было выполнено.

«Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как говорят в промышленности, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств», — сказал Александр Лукашенко.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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