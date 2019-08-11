ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд озвучил приговор по делу о ДТП на МКАД с тремя погибшими

12.08.2019 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Заводского района Минска вынес приговор по резонансному ДТП на МКАД с тремя погибшими. Виновным признали водителя фуры.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд приговорил водителя тягача — 47-летнего Сергея — к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колнии в условиях поселения. В связи с недавним законом об амнистии срок наказания ему был сокращен на год. Также дальнобойщик будет лишен прав на пять лет.

Его работодателю, директору ООО «ФрендшипГрупп», который был гражданским ответчиком по делу, в течение 30 дней необходимо выплатить пострадавшим 400 тысяч рублей.

После оглашения приговора водитель фуры заявил, что с приговором он не согласен, его защитник будет подавать апелляцию.

Обстоятельства ДТП: авария произошла 1 февраля 2019 года. На МКАД, в районе 10-й больницы, в первой полосе фура врезалась в погрузчик. От удара погрузчик полетел на разделительное ограждение, пробил его и выскочил на встречку. Там погрузчик столкнулся с Mazda, а она — еще с двумя авто: Opel и Citroen. На месте ДТП погибли 54-летний водитель Mazda и его 52-летняя жена, 26-летний пассажир легковушки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер. Также в аварии пострадали водители Opel и Citroen. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

Напомним, водителя фуры обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина свою вину не признал и сказал в суде, что нарушил только дистанцию до едущего впереди погрузчика. Обвиняемый предполагал, что водитель погрузчика мог осознанно поехать на встречку, «возможно, чтобы уйти от столкновения».


Фото: СК

Водитель погрузчика утверждал, что во время движения ни на что не отвлекался, хотя известно, что перед и во время ДТП по его мобильнику шел активный вызов. После ДТП ему была оказана медпомощь, но госпитализация не потребовалась. Но уже на следующий день после аварии мужчина пообщался с адвокатом, а после лег в больницу — по его словам у него «кружилась голова и была рвота».

В суде по делу о резонансном ДТП на МКАД допросили важного свидетеля — водителя тихохода

В ходе следствия были проведены авто-технические экспертизы, однако некоторые вопросы остались без ответа. Например, эксперты не смогли проверить эффективность работы тормозной системы погрузчика — не было возможностей. Также не известно, по какой траектории ехал погрузчик, каким образом он преодолел ограждение — эти вопросы следствие перед экспертами не ставило.

«Виноват не только водитель фуры». Продолжается суд по ДТП на МКАД с тремя погибшими

Напомним, защитник обвиняемого попросила суд оправдать и освободить от уголовной ответственности ее подзащитного.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Туристы заплатят за безопасность: в аэропортах Египта ввели специальный сбор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика