|
Суд озвучил приговор по делу о ДТП на МКАД с тремя погибшими
Источник материала: Tut.by
Сегодня суд Заводского района Минска вынес приговор по резонансному ДТП на МКАД с тремя погибшими. Виновным признали водителя фуры.
Суд приговорил водителя тягача — 47-летнего Сергея — к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колнии в условиях поселения. В связи с недавним законом об амнистии срок наказания ему был сокращен на год. Также дальнобойщик будет лишен прав на пять лет.
Его работодателю, директору ООО «ФрендшипГрупп», который был гражданским ответчиком по делу, в течение 30 дней необходимо выплатить пострадавшим 400 тысяч рублей.
После оглашения приговора водитель фуры заявил, что с приговором он не согласен, его защитник будет подавать апелляцию.
Напомним, водителя фуры обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина свою вину не признал и сказал в суде, что нарушил только дистанцию до едущего впереди погрузчика. Обвиняемый
Водитель погрузчика утверждал, что во время движения ни на что не отвлекался, хотя известно, что перед и во время ДТП по его мобильнику шел активный вызов. После ДТП ему была оказана медпомощь, но госпитализация не потребовалась. Но уже на следующий день после аварии мужчина пообщался с адвокатом, а после лег в больницу — по его словам у него «кружилась голова и была рвота».
В ходе следствия были проведены авто-технические экспертизы, однако некоторые вопросы остались без ответа. Например, эксперты не смогли проверить эффективность работы тормозной системы погрузчика — не было возможностей. Также не известно, по какой траектории ехал погрузчик, каким образом он преодолел ограждение — эти вопросы следствие перед экспертами не ставило.
Напомним, защитник обвиняемого попросила суд оправдать и освободить от уголовной ответственности ее подзащитного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)