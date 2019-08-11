Суд озвучил приговор по делу о ДТП на МКАД с тремя погибшими

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Заводского района Минска вынес приговор по резонансному ДТП на МКАД с тремя погибшими. Виновным признали водителя фуры.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд приговорил водителя тягача — 47-летнего Сергея — к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колнии в условиях поселения. В связи с недавним законом об амнистии срок наказания ему был сокращен на год. Также дальнобойщик будет лишен прав на пять лет.

Его работодателю, директору ООО «ФрендшипГрупп», который был гражданским ответчиком по делу, в течение 30 дней необходимо выплатить пострадавшим 400 тысяч рублей.

После оглашения приговора водитель фуры заявил, что с приговором он не согласен, его защитник будет подавать апелляцию.

Обстоятельства ДТП: авария произошла 1 февраля 2019 года. На МКАД, в районе 10-й больницы, в первой полосе фура врезалась в погрузчик. От удара погрузчик полетел на разделительное ограждение, пробил его и выскочил на встречку. Там погрузчик столкнулся с Mazda, а она — еще с двумя авто: Opel и Citroen. На месте ДТП погибли 54-летний водитель Mazda и его 52-летняя жена, 26-летний пассажир легковушки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер. Также в аварии пострадали водители Opel и Citroen. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

Напомним, водителя фуры обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина свою вину не признал и сказал в суде, что нарушил только дистанцию до едущего впереди погрузчика. Обвиняемый предполагал , что водитель погрузчика мог осознанно поехать на встречку, «возможно, чтобы уйти от столкновения».



Фото: СК

Водитель погрузчика утверждал, что во время движения ни на что не отвлекался, хотя известно, что перед и во время ДТП по его мобильнику шел активный вызов. После ДТП ему была оказана медпомощь, но госпитализация не потребовалась. Но уже на следующий день после аварии мужчина пообщался с адвокатом, а после лег в больницу — по его словам у него «кружилась голова и была рвота».

В ходе следствия были проведены авто-технические экспертизы, однако некоторые вопросы остались без ответа. Например, эксперты не смогли проверить эффективность работы тормозной системы погрузчика — не было возможностей. Также не известно, по какой траектории ехал погрузчик, каким образом он преодолел ограждение — эти вопросы следствие перед экспертами не ставило.

Напомним, защитник обвиняемого попросила суд оправдать и освободить от уголовной ответственности ее подзащитного.