В Лисятичах сгорел большой дом

Источник материала: Полесская правда



Ночью 10 августа в д. Лисятичи Пинского района произошел серьезный пожар, сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

В 00-44, спустя 12 минут после сообщения о пожаре, сотрудники отделения на АЦ ПАСП №18 г.п Логишин Пинского ГРОЧС прибыли к месту события. Одноэтажный деревянный дом размером 18х18м, в котором никто не живет, сгорел целиком. Также в результате пожара уничтожено имущество внутри дома. Пожар удалось локализовать в 01-21 и полностью ликвидировать в 02-47.





На территории Брестской области с начала текущего года произошло 557 пожаров, в огне погиб 41 человек.

В Республике Беларусь произошло 3849 пожаров, в огне погибло 288 человек, 255 человек травмировано, уничтожено 947 строений и 2928 повреждено, спасено 526 людей.