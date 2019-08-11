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Рождественский подарок дочери отцу чуть не разрушил семью

12.08.2019 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

24-летняя американка Ребекка Картеллон из города Делавэр штата Огайо хотела порадовать родителей на Рождество и подарила им ДНК-тест. Однако подарок совсем не обрадовал семью.

Как сообщает Daily Mirror, думая над тем, что можно подарить отцу и матери на Рождество, девушка пришла к выводу, что интереснее всего будет всем вместе проследить генеалогическое древо.

Рождественский подарок дочери отцу чуть не разрушил семью
Фото: facebook.com/jennifer.cartellone

Американка купила ДНК-тест, семья дружно сделала всё необходимое для получения ДНК, а затем отправила анализы на проверку. Через два месяца Картеллонам пришли результаты. Оказалось, что при зачатии Ребекки путём ЭКО в 1994 году не использовалась ДНК человека, которого она всю жизнь считала своим биологическим отцом.

Джозеф и Дженнифер Картеллоны сперва подумали, что это какая-то ошибка и решили провести повторный тест. Однако тест на отцовство показал тот же результат. Смятение сменилось гневом и Картеллоны подали иск в суд, обвиняя больницу и репродуктивный центр в халатности и нарушении договора.

Рождественский подарок дочери отцу чуть не разрушил семью
Фото: facebook.com/jennifer.cartellone

В настоящее время список возможных биологических отцов Ребекки сокращён до пяти человек.

Что касается девушки, то она сейчас испытывает стресс и замешательство по поводу своей личности.

В прошлом месяце мы рассказывали о девочке, которая случайно разбила вазу.

Ребёнок обнаружил секрет, который отец скрывал от матери много лет (здесь подробнее).

Люди в материале: Ребекка Картеллон, Джозеф Картеллон, Дженнифер Картеллон
 
 
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24-летняя американка Ребекка Картеллон из города Делавэр штата Огайо хотела порадовать родителей на Рождество и подарила им ДНК-тест. Однако подарок совсем не...
 
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