Двигатель взорвался при взлёте: обломки аварийного Boeing засыпали пригород Рима

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Необычные осадки выпали в пригороде Рима. В городе Фьюмичино пошел дождь из осколков самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, они выпали из пролетавшего Boeing, у которого при взлете взорвался двигатель. Падавшие фрагменты лайнера достигали 10 сантиметров. К счастью, никто из жителей не пострадал. Однако нанесен ущерб десяткам домов и машин.









Лайнер вылетел из римского аэропорта и направлялся в Лос-Анджелес. На борту находились почти 300 пассажиров. На высоте 400 метров один из двигателей отказал, и Boeing совершил несколько кругов над морем для сброса топлива. После этого он вернулся в аэропорт.

Мэр Фьюмичино уже предложил пересмотреть авиамаршруты, чтобы воздушные судна не пролетали над жилыми кварталами.



