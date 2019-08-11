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Двигатель взорвался при взлёте: обломки аварийного Boeing засыпали пригород Рима

12.08.2019 12:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Необычные осадки выпали в пригороде Рима. В городе Фьюмичино пошел дождь из осколков самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, они выпали из пролетавшего Boeing, у которого при взлете взорвался двигатель. Падавшие фрагменты  лайнера достигали 10 сантиметров. К счастью, никто из жителей не пострадал. Однако нанесен ущерб десяткам  домов и машин.

Двигатель взорвался при взлёте: обломки аварийного Boeing засыпали пригород Рима

Двигатель взорвался при взлёте: обломки аварийного Boeing засыпали пригород Рима

Лайнер вылетел из римского аэропорта и направлялся в Лос-Анджелес. На борту находились почти 300 пассажиров. На высоте 400 метров один из двигателей отказал, и Boeing совершил несколько кругов над морем для сброса топлива. После этого он вернулся в аэропорт.

Мэр Фьюмичино уже предложил пересмотреть авиамаршруты, чтобы воздушные судна не пролетали над жилыми кварталами.

Двигатель взорвался при взлёте: обломки аварийного Boeing засыпали пригород Рима

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Новости Италии. Необычные осадки выпали в пригороде Рима. В городе Фьюмичино пошел дождь из осколков самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как...
 
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