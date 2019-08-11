В Великобритании из-за утечки химического вещества на пляже пострадали несколько человек

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Великобритании несколько человек пострадали от утечки неизвестного химического вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на пляже вблизи города Уэртинг на юге страны. Люди обратились за медицинской помощью с жалобами на резь в глазах и рвоту. Их направили в больницу с диагнозом «отравление». Жителям близлежащих домов было рекомендовано не открывать окна и не выходить на улицу.







