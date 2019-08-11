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В Великобритании из-за утечки химического вещества на пляже пострадали несколько человек

12.08.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Великобритании несколько человек пострадали от утечки неизвестного химического вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на пляже вблизи города Уэртинг на юге страны. Люди обратились за медицинской помощью с жалобами на резь в глазах и рвоту. Их направили в больницу с диагнозом «отравление».  Жителям близлежащих домов было рекомендовано не открывать окна и не выходить на улицу.

В Великобритании из-за утечки химического вещества на пляже пострадали несколько человек

В Великобритании из-за утечки химического вещества на пляже пострадали несколько человек

Люди в материале: нет
 
 
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Новости Великобритании. В Великобритании несколько человек пострадали от утечки неизвестного химического вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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