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На испанском острове Гран-Канария бушует пожар: под угрозой природный парк

12.08.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Испанский остров Гран-Канария в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На испанском острове Гран-Канария бушует пожар: под угрозой природный парк

Людей разместили в гостиницах и временных приютах. Площадь возгорания – более тысячи гектаров. Под угрозой популярный среди туристов национальный природный парк Тамадаба, расположенный на западе острова.

В тушении пожара задействованы военнослужащие и вертолеты. Однако из-за сильного ветра и жары полностью взять огонь под контроль пока не удалось.

На испанском острове Гран-Канария бушует пожар: под угрозой природный парк

На испанском острове Гран-Канария бушует пожар: под угрозой природный парк

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Новости Испании. Испанский остров Гран-Канария в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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