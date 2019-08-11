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На испанском острове Гран-Канария бушует пожар: под угрозой природный парк
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Испанский остров Гран-Канария в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людей разместили в гостиницах и временных приютах. Площадь возгорания – более тысячи гектаров. Под угрозой популярный среди туристов национальный природный парк Тамадаба, расположенный на западе острова.
В тушении пожара задействованы военнослужащие и вертолеты. Однако из-за сильного ветра и жары полностью взять огонь под контроль пока не удалось.
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Новости Испании. Испанский остров Гран-Канария в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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