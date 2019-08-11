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Во Франции арестовали преступника, который скрывался от полиции почти 20 лет

12.08.2019 11:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции арестовали преступника, который почти 20 лет скрывался от полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об итальянском активисте Винченцо Векки.

Во Франции арестовали преступника, который скрывался от полиции почти 20 лет

В 2001 году он участвовал в массовых уличных беспорядках, сопровождавших форум «Большой восьмерки» в Генуе. В том же году итальянский суд заочно вынес мужчине два приговора общим сроком на 13 лет лишения свободы и объявил в международный розыск.

Как Векки удалось так долго скрываться от правосудия, предстоит выяснить следователям.

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Новости Франции. Во Франции арестовали преступника, который почти 20 лет скрывался от полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об итальянском...
 
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