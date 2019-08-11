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Во Франции арестовали преступника, который скрывался от полиции почти 20 лет
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции арестовали преступника, который почти 20 лет скрывался от полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об итальянском активисте Винченцо Векки.
В 2001 году он участвовал в массовых уличных беспорядках, сопровождавших форум «Большой восьмерки» в Генуе. В том же году итальянский суд заочно вынес мужчине два приговора общим сроком на 13 лет лишения свободы и объявил в международный розыск.
Как Векки удалось так долго скрываться от правосудия, предстоит выяснить следователям.
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Новости Франции. Во Франции арестовали преступника, который почти 20 лет скрывался от полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об итальянском...
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