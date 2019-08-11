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Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после

12.08.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Литовский фотограф Вайда Размиславиче показала, как материнство меняет женщину. Своей серией снимков девушка хотела высказать благодарность всем мамам.  

По информации Bored Panda, цель проекта «Стать матерью» – показать, как рождение малыша меняет женщину. Вайда сделала фото женщин во время беременности и после родов. Особый акцент фотограф сделала на глазах новоиспеченных мам.  

На своей странице в Instagram Вайда отметила, что после родов взгляд женщины меняется. «Идея заключалась в том, чтобы выйти за рамки традиционных фотографий беременных женщин и сосредоточиться на их лице и глазах. Когда женщина становится матерью, то ее интуиция возрастает, глаза меняются, становятся глубже, мудрее».  

В проекте приняли участие 33 женщины, которые ожидают первенца. Слева – портрет во время беременности, справа – после рождения малыша.   

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф очень благодарна всем участницам. Особенно за их терпение. Героини проекта родили 36 детей, включая три пары близнецов. Всего 20 мальчиков и 16 девочек. Некоторые из детей уже отметили свой первый день рождения.  

В интервью изданию Вайда призналась, что хотела показать, что можно быть в гармонии с собой и после рождения ребенка. У самой Вайды двое детей.   

Некоторые раскритиковали проект за пост-продакшн, за то, что некоторые фото отличаются друг от друга. Фотограф отметила, что делала снимки в разных студиях, использовала только естественное освещение, но из-за недостатка опыта забыла, что солнечный свет летом и зимой различается. Сейчас, признается Вайда, если бы она делала снимки, то старалась бы сделать одинаковые условия для каждого фото.  

Посмотрите на этих женщин и вы. Все фото удивительного проекта здесь.   

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после (читать далее).   

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Фото: vaidaphoto.com

Люди в материале: Вайда Размиславиче
 
 
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Литовский фотограф Вайда Размиславиче показала, как материнство меняет женщину. Своей серией снимков девушка хотела высказать благодарность всем мамам.   По...
 
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