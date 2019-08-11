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Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после
Источник материала: СТВ
Литовский фотограф Вайда Размиславиче показала, как материнство меняет женщину. Своей серией снимков девушка хотела высказать благодарность всем мамам.
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На своей странице в Instagram Вайда
Фотограф очень благодарна всем участницам. Особенно за их терпение. Героини проекта родили 36 детей, включая три пары близнецов. Всего 20 мальчиков и 16 девочек. Некоторые из детей уже отметили свой первый день рождения.
В интервью изданию Вайда призналась, что хотела показать, что можно быть в гармонии с собой и после рождения ребенка. У самой Вайды двое детей.
Некоторые раскритиковали проект за пост-продакшн, за то, что некоторые фото отличаются друг от друга. Фотограф отметила, что делала снимки в разных студиях, использовала только естественное освещение, но из-за недостатка опыта забыла, что солнечный свет летом и зимой различается. Сейчас, признается Вайда, если бы она делала снимки, то старалась бы сделать одинаковые условия для каждого фото.
Посмотрите на этих женщин и вы. Все фото удивительного проекта
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Литовский фотограф Вайда Размиславиче показала, как материнство меняет женщину. Своей серией снимков девушка хотела высказать благодарность всем мамам. По...
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