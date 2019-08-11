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«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В белорусских хозяйствах появляются все новые рекордсмены. Так, комбайновый экипаж Клецкого района стал лидером Минской области, намолотив 3 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Передовиков – Петра Макрецкого и Александра Демидчика – накануне чествовали прямо в поле. Впервые поздравляли не только механизаторов, но и их семьи. Чтобы всегда быть на связи, они получили в подарок мобильные телефоны, а самые маленькие члены семьи – игрушки и рюкзаки со всем необходимым к школе.
Петр Макрецкий, тракторист-машинист КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Александр Демидчик, помощник комбайнера КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
Отметим, намолотить 3 тысячи тонн зерна отдельно взятому экипажу в Клецком районе удалось впервые.
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«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна
Новости Беларуси. В белорусских хозяйствах появляются все новые рекордсмены. Так, комбайновый экипаж Клецкого района стал лидером Минской области, намолотив 3...
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