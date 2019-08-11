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В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске во время строительно-монтажных работ с третьего этажа упал мужчина. Он приземлился на прутья арматуры.
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Прибывшие на место спасатели срезали прутья арматуры, чтобы передать раненого 30-летнего мужчину медикам. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением обоих бедер и ЧМТ средней степени. Обстоятельства ЧП выясняются.
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Новости Беларуси. В Минске во время строительно-монтажных работ с третьего этажа упал мужчина. Он приземлился на прутья арматуры. По информации МЧС Беларуси,...
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