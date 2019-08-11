﻿ В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру

12.08.2019 11:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске во время строительно-монтажных работ с третьего этажа упал мужчина. Он приземлился на прутья арматуры.

По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 17:22 сотрудники службы получили сообщение о падении рабочего на арматуру на стройке паркинга по ул. Аладовых.

В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру
Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на место спасатели срезали прутья арматуры, чтобы передать раненого 30-летнего мужчину медикам. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением обоих бедер и ЧМТ средней степени. Обстоятельства ЧП выясняются.

В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру
Фото: МЧС Беларуси

Недавно рабочий упал со второго этажа строящегося детского сада в Березе. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске во время строительно-монтажных работ с третьего этажа упал мужчина. Он приземлился на прутья арматуры. По информации МЧС Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
46-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Речицком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика