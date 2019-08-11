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Инфляция в июле составила всего 0,2%. Что подорожало, а что подешевело в прошлом месяце

12.08.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июле индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%. Годовая инфляция сейчас на уровне 5,9%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Инфляция в июле составила 0,2%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то этот показатель достиг 3,1%. Годовая инфляция, то есть по отношению к июлю 2018 года, составила 6%.

Больше всего за месяц подорожали услуги — на 0,7%, а с начала года на 4,8%. С июля прошлого года цены на услуги выросли на 7,3%. Продукты за июнь стали дороже на 0,1%, а по отношению к концу прошлого года — на 2,9%. С июля прошлого года показатель достиг отметки 6,7%. Непродовольственные товары за последний месяц подешевели — на 0,1%. В сравнении с декабрем цены выросли на 2,9%, а по отношению к июлю прошлого года показатель составил 4,1%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на некоторые товары и услуги, подверженные влиянию сезонности и административно регулируемые, по сравнению с июнем составил 100,2%, а с прошлогодним декабрем — 102,3%.

Ранее в МАРТ говорили, что в этом году динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозов. Однако в течение 2019 года сохраняется повышенная динамика роста цен — в годовом выражении на уровне 5,5−6,2%. Особенно заметно увеличились цены на социально значимые товары. Отдельные позиции по уровню роста цен превышают общий почти в 2 раза. Некоторые подорожали на 9−11%.

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Индекс потребительских цен за январь-июль 2019 года составил 5,9%.
 
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