Инфляция в июле составила 0,2 процента

Источник материала: Ежедневник





По итогам июля 2019 года цены в Беларуси выросли всего на 0,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 100,2%, с декабрем 2018 года – 103,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 100,2%, с декабрем 2018 года – 102,3%.

Основное влияние на инфляцию на инфляцию оказали продовольственные товары в то время как непродовольственные в июле, напротив, подешевели на 0,1%.