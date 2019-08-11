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Инфляция в июле составила 0,2 процента

12.08.2019 12:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Инфляция в июле составила 0,2 процента

По итогам июля 2019 года цены в Беларуси выросли всего на 0,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 100,2%, с декабрем 2018 года – 103,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 100,2%, с декабрем 2018 года – 102,3%.

Основное влияние на инфляцию на инфляцию оказали продовольственные товары в то время как непродовольственные в июле, напротив, подешевели на 0,1%.

 
 
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По итогам июля 2019 года цены в Беларуси выросли всего на 0,2%, сообщил Национальный статистический комитет.
 
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