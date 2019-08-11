Жить в безопасности - это просто!

Источник материала: Новости Волковыска

Сотрудники Волковысского РОЧС неустанно рассказывают детям правила безопасности продолжая наведываться в лагеря в рамках акции «Каникулы без дыма и огня». Так, на минувшей неделе побывали в гостях у ребят из пришкольных лагерей ГУО Гимназии №2 г.Волковыска, ГУО СШ №7, ГУО СШ №8, детских лагерей «Максимус» и «Волна» в деревне Теолин, а также посетили участников cлёта православной молодежи в агроусадьбе «Селяхи».

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи водоёмов, в лесу, в помещении и на улице, и о пожарной безопасности в период летних каникул. На примере кошечки Даши ребята, при помощи игры узнали, как себя вести в экстренных ситуациях. Повторили правила вызова и номера телефонов экстренных служб, вызвав спасателей на «условный» пожар, а самые смелые смогли примерить на себя боевую одежду спасателя и побывать в кабине пожарной машины, почувствовав себя настоящим спасателем.























