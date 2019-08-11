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Паспорта готовности школ к учебному году планируется подписать к 23 августа

12.08.2019 12:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Паспорта готовности школ к учебному году планируется подписать к 23 августа
Фото из открытых источников

Паспорта готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо подписать к 23 августа. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь ПЕТРИШЕНКО на совещании в правительстве.

Паспорта готовности школ к учебному году планируется подписать к 23 августа Власти посчитали, что собрать ребенка в школу обойдется в сумму до 890 руб.

«Все ремонтные работы, обновление оборудования и подписание паспортов готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо завершить до 23 августа», - подчеркнул вице-премьер. По его словам, особое внимание нужно уделить состоянию пищеблоков и столовых – они должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам, пишет БЕЛТА.

«К началу учебного года должны быть приведены в порядок спортзалы, школьные стадионы, спортивные сооружения», - продолжил Игорь Петришенко, уточнив, что они всегда должны быть в порядке, речь идет о дооснащении новым оборудованием. Одновременно вице-премьер обратил внимание на необходимость оснащения школ спортивным инвентарем и оборудованием, в том числе лыжным.

Затрагивался также вопрос учебного книгоиздания. До 1 сентября Минобразования необходимо завершить начатое еще в 2015 году поэтапное обновление школьных учебников. К 1 августа увидела свет лишь половина из запланированных учебных пособий для школ, отметил Игорь Петришенко и поинтересовался, как организована работа по изданию и своевременной доставке учебников в школы.

В новом учебном году будет работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего. Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.

Паспорта готовности школ к учебному году планируется подписать к 23 августа
Обязан ли ученик питаться в школьной столовой?
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