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Белорусская пятиборка Ирина Просенцова взяла «бронзу» на чемпионате Европы

12.08.2019 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская пятиборка Ирина Просенцова взяла «бронзу» на чемпионате Европы
anonimusi.livejournal.com

В английском Бате прошел чемпионат Европы по современному пятиборью. «Бронзу» в женских индивидуальных соревнованиях завоевала Ирина Просенцова, набрав 1364 балла. Первое место заняла Лаура Асадаускайте из Литвы (1390), «серебро» на счету Кейт Френч из Великобритании (1381).

Белорусская пятиборка Ирина Просенцова взяла «бронзу» на чемпионате Европы Белоруска Анастасия Прокопенко признана лучшей пятиборкой мира 2018 года

В соревнованиях приняли участие еще две белоруски. Ольга Силкина заняла шестое место (1346), Анастасия Прокопенко завершила борьбу на 15-й строке протокола (1319). В командном зачете женская сборная Беларуси удостоилась «серебра» – 4029 баллов. Золотая медаль у британок – 4074 очка.

Как пояснили в Федерации современного пятиборья, по итогам континентального форума у белорусской команды теперь две именные лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Анастасия Прокопенко получила право выступить на главных стартах четырехлетия, победив ранее в 2018 году на чемпионате мира в Мехико, вторую путевку в столицу Японии заработала Ирина Просенцова.

Главным стартом текущего сезона для пятиборцев станет Чемпионат мира в Будапеште, который пройдет с 1 по 8 сентября.

 
 
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Кроме того, спортсменка завоевала именную лицензию на Олимпийские игры-2020.
 
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