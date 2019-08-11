Белорусская пятиборка Ирина Просенцова взяла «бронзу» на чемпионате Европы

Источник материала: Аргументы и факты

В английском Бате прошел чемпионат Европы по современному пятиборью. «Бронзу» в женских индивидуальных соревнованиях завоевала Ирина Просенцова, набрав 1364 балла. Первое место заняла Лаура Асадаускайте из Литвы (1390), «серебро» на счету Кейт Френч из Великобритании (1381).

В соревнованиях приняли участие еще две белоруски. Ольга Силкина заняла шестое место (1346), Анастасия Прокопенко завершила борьбу на 15-й строке протокола (1319). В командном зачете женская сборная Беларуси удостоилась «серебра» – 4029 баллов. Золотая медаль у британок – 4074 очка.

Как пояснили в Федерации современного пятиборья, по итогам континентального форума у белорусской команды теперь две именные лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Анастасия Прокопенко получила право выступить на главных стартах четырехлетия, победив ранее в 2018 году на чемпионате мира в Мехико, вторую путевку в столицу Японии заработала Ирина Просенцова.

Главным стартом текущего сезона для пятиборцев станет Чемпионат мира в Будапеште, который пройдет с 1 по 8 сентября.