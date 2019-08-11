Туристы заплатят за безопасность: в аэропортах Египта ввели специальный сбор









Министерство гражданской авиации АРЕ приняло решение о повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапассажиров.





Так, с 15 ноября с каждого пассажира, вылетающего международным регулярным или чартерным рейсом из египетского аэропорта, будет взиматься 25 долларов США. Прежде налог на вылет составлял 20 долларов. При этом придется раскошелиться и путешественникам внутренних рейсов: с них также начнут собирать налог на вылет, но в этом случае сумма составит 5 долларов США.





Кроме того, на 15% вырастут сборы за аэропортовое обслуживание авиакомпаний – впрочем, за исключением рейсов национального перевозчика Египта – Egypt Air.





Но и это еще не все. С путешественников будут собирать специальный сбор за «разработку и внедрение систем и процедур безопасности» в египетских аэропортах. С 15 ноября во всех аэропортах с каждого пассажира на эти цели будет взиматься по 2 доллара. Но туристы, которые приедут в Шарм-эль-Шейх, заплатят в два раза больше: по 4 доллара.





Планируемые сборы будут собираться как в долларах США, так и в эквиваленте в египетских суммах. Как именно пассажирам предстоит уплачивать сбор на авиационную безопасность, в распоряжении министерства авиации АРЕ не говорится. По авиационной практике, скорее всего, этот сбор приплюсуют к стоимости авиабилета.









Таким образом, среднестатистической семье предстоит заплатить при въезде в Хургаду визовый сбор в размере 25 долларов на каждого (75 долларов на троих человек), и 25 долларов налога на вылет (75 долларов на троих), а также по 6 долларов сбора на авиационную безопасность. Итого 156 долларов только за въезд и выезд.





При въезде в аэропорт Шарм-эль-Шейха ставится бесплатный Синайский штамп (визового сбора нет), так что в этом случае семья туристов заплатит 75 долларов налога на вылет (за троих) и 12 долларов сбора за авиабезопасность. Итого – 89 долларов на выезде.





Как сообщают египетские СМИ, причиной введения новых сборов стал отказ ряда европейских стран предоставить Египту займы или гранты на реализацию комплекса мер безопасности в авиационной области.





По информации египетских источников, «некоторые из этих стран только на словах продемонстрировали свою готовность обучать тех, кто отвечает за системы безопасности». В прошлом году Египет просил правительства Германии и Великобритании бесплатно обучить около 1000 сотрудников аэропортов.





Но причина, скорее всего, глубже. За последние 20 лет Египет получил уже много «займов для реализации стандартов безопасности», но эти средства, увы, были израсходованы нецелевым образом. Например, речь идет о кредите МБРР на сумму 280 млн долларов, который должен был направлен на оснащение терминала 2 в Каирском аэропорту.









Как пишут СМИ, «неспособность Египта выполнить все цели этого займа, как и целевым образом расходовать другие гранты, полученные при правительстве Ахмеда Назифа (2003-2011 годы)», стала одной из основных причин, по которой европейские страны поставили под сомнение намерения Каира расходовать кредиты именно на авиационную безопасность и модернизацию аэропортов.





По данным источников, несмотря на «общественную похвалу за развитие аэропортов», за последние три города Египет получил от российских, британских и немецких экспертов, которые проверяли воздушные гавани АРЕ, несколько отрицательных отзывов.





Так, российская сторона неоднократно указывала Египту на слабый контроль за доступом в багажную и «стерильную» зоны, подчеркивая необходимость внедрения системы биометрического контроля доступа. Власти Египта объясняли отсутствие подобного оборудования нехваткой финансовых средств.