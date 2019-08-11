После выхода из ЕС Великобритания задействует «поправку Магнитского» к национальному закону о санкциях. Об этом сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб в статье, опубликованной в газете Sunday Telegraph в воскресенье.





«Как только мы выйдем из ЕС и восстановим контроль над нашими санкционными правилами, правительство введет в действия положения «Магнитского», содержащиеся в Законе Соединенного Королевства о санкциях», – заявил Рааб.





«Это означает, что нарушители прав человека по всему миру ощутят последствия своих действий», – продолжил он, пояснив, что активы этих лиц в Великобритании будут заморожены, а им самим будет оказано во въезде в страну.





«Мы сделаем все, чтобы глобальная Великобритания не стала убежищем для людей, которые получают выгоду, пытая других», – заявил министр.





По словам Рааба, он ознакомился с опытом Канады по применению «Закона Магнитского», которое включает запрет на выдачу виз и замораживание активов лиц, ответственных за крупные нарушения прав человека.





В своей статье Рааб также затронул тему отношений Великобритании с европейскими странами и США после «Брекзита».





«Сегодня Соединенное Королевство хочет прочных отношений с нашими европейскими партнерами. Но теперь есть выбор помимо Брюсселя. Пришло время расширять наши горизонты», – написал он.









По словам Рааба, президент США Дональд Трамп заявил ему, насколько Америка ценит близкие отношения с Великобританией, рассказал об уважении, которое он питает к премьер-министру Борису Джонсону и об огромном интересе к подписанию соглашения о свободной торговле между двумя странами.