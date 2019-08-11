Сменился посол Казахстана в Беларуси

На должность посла и по совместительству постоянного представителя при уставных органах СНГ указом президента назначен Аскар Бейсенбаев.

Аскар Бейсенбаев родился 31 января 1961 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в качестве сменного инженера-технолога Тюлькубасского консервного завода. В разные годы работал акимом Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области, был руководителем Представительства Президента в Парламенте, депутатом Мажилиса второго и третьего созывов. До назначения Бейсенбаев занимал пост председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в Сенате.