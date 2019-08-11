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Сменился посол Казахстана в Беларуси

12.08.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла республики в Беларуси и по совместительству постоянного представителя при уставных органах СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.



На должность посла и по совместительству постоянного представителя при уставных органах СНГ указом президента назначен Аскар Бейсенбаев.

Аскар Бейсенбаев родился 31 января 1961 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в качестве сменного инженера-технолога Тюлькубасского консервного завода. В разные годы работал акимом Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области, был руководителем Представительства Президента в Парламенте, депутатом Мажилиса второго и третьего созывов. До назначения Бейсенбаев занимал пост председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в Сенате.
 
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермухамета Ертысбаева от должности посла республики в Беларуси и по совместительству постоянного...
 
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