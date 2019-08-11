Жив и вполне здоров: после нескольких недель слухов о смерти Бердымухамедов появился на публике





Гурбангулы Бердымухамедов (справа) с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Туркменбаши 12 августа, фото ТАСС





Бердымухаммедов, показанный в прямом эфире 12 августа на конференции в туристической зоне Аваза недалеко от города Туркменбаши, более 20 минут стоял на трибуне, произнеся свою речь.





Бердымухаммедов казался крепким и здоровым - говорил ясно и связно, при этом он обращался к иностранным представителям в аудитории.





В других коротких видеоклипах с конференции 12 августа были показаны встречи Бердымухаммедова отдельно с премьер-министрами России, Азербайджана и Казахстана, а также с первым вице-президентом Ирана Эшаком Джахангири.





На фотографии из конференц-зала также видно, что Бердымухаммедов сидит в помещении рядом с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.





Напомним, неподтвержденные слухи о смерти Бердымухаммедова появились в СМИ 20 июля - более чем через две недели после того, как 62-летний авторитарный правитель в последний раз был замечен в публичном выступлении.









Бердымухаммедов был в отпуске почти неделю, когда Аслан Рубаев, директор Центра мониторинга евразийских проблем, заявил 20 июля российской радиостанции и новостному интернет-сайту govoritmoskva.ru, что Бердымухаммедов умер от острой почечной недостаточности.





После того, как комментарии Рубаева были широко процитированы другими российскими СМИ, Рубаев отозвал свои замечания и сказал, что они были необоснованными.





Но продолжающееся отсутствие Бердымухаммедова на публичных выступлениях породило слухи о его здоровье, включая слухи о том, что он мог умереть или впал в кому во время лечения в больнице.





Государственное ТВ показывало кадры, которые, по утверждению этого СМИ, были сняты в июле, когда Бердымухаммедов находился в отпуске, катался на лошади, тренировал войска, играл на пианино и водил джип вокруг кратера "Врата ада" в центральном Туркменистане.





Однако не было никакого независимого подтверждения того, что какой-либо из этих отснятых материалов был сделан после 5 июля, и, как считается, большая часть кадров действительно была снята ранее.