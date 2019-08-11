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Указ Президента Республики Беларусь №293 «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь»

12.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Указ Президента Республики Беларусь №293 от 5 августа 2019 г. «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь»

 
 
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Указ Президента Республики Беларусь №293 от 5 августа 2019 г. «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь» ...
 
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