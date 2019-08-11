Указ Президента Республики Беларусь №293 от 5 августа 2019 г.
|
Указ Президента Республики Беларусь №293 «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь»
12.08.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Указ Президента Республики Беларусь №293 от 5 августа 2019 г.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ Президента Республики Беларусь №293 «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь»
Указ Президента Республики Беларусь №293 от 5 августа 2019 г. «О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь» ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)