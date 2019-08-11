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ХОЧУ СКИДКУ! «Красная цена» в «Евроопт»

12.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Выгодное предложение «Красная цена» в магазинах торговой сети «Евроопт» на период с 12 по 25 августа.

Банан, 1 кг;

Масло подсолнечное GOLDEN, 800 мл;

Виноград зеленый, 1 кг;

Кофе молотый PAULIG, 250 г;

Шоколад молочный ALPEN KRONE, 90 г.


 
 
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Выгодное предложение «Красная цена» в магазинах торговой сети «Евроопт» на период с 12 по 25 августа.
 
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