Выгодное предложение «Красная цена» в магазинах торговой сети «Евроопт» на период с 12 по 25 августа.
Банан, 1 кг;
Масло подсолнечное GOLDEN, 800 мл;
Виноград зеленый, 1 кг;
Кофе молотый PAULIG, 250 г;
Шоколад молочный ALPEN KRONE, 90 г.
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ХОЧУ СКИДКУ! «Красная цена» в «Евроопт»
12.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Выгодное предложение «Красная цена» в магазинах торговой сети «Евроопт» на период с 12 по 25 августа.
Банан, 1 кг;
Масло подсолнечное GOLDEN, 800 мл;
Виноград зеленый, 1 кг;
Кофе молотый PAULIG, 250 г;
Шоколад молочный ALPEN KRONE, 90 г.
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Выгодное предложение «Красная цена» в магазинах торговой сети «Евроопт» на период с 12 по 25 августа.
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