Суточную оплату российских космонавтов и американских астронавтов в космосе сравнили

Источник материала: Tut.by

Суточная оплата российским космонавтам во время полетов больше, чем у их американских коллег. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на слова бывшего астронавта НАСА Скотта Келли.



Фото: wikipedia.org

По словам Келли, за сутки в космосе астронавты получают пять долларов (326 рублей). Он пояснил, что такая сумма выплаты установлена законом. «Такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим», — сказал бывший астронавт.

Как отмечает агентство, сумма суточных выплат астронавтам НАСА меньше той, что получают российские космонавты. Однако, в отличие от российских коллег, полный размер зарплаты астронавтов не зависит от того, находятся они в полете или на Земле. Она складывается в соответствии с их рангом и сроком активной службы. Американский астронавт также сказал, что его российским коллегам нравился «тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе».

Келли также рассказал, что после восьми лет работы военный астронавт может получать около восьми тысяч долларов (522,5 тысячи рублей) в месяц, а по истечении десяти лет — около 10,3 тысячи долларов (672,7 тысячи рублей). Максимальная зарплата астронавтов НАСА может достигать 155 тысяч долларов в год (около 10,1 миллиона рублей). Отмечается, что эта сумма указана без учета последующего вычета подоходного налога.