Стихийную парковку во дворе на проспекте Победителей закрыли шлагбаумом

Источник материала: Tut.by

Въезд во двор на проспекте Победителей 1/ 2 закрыли шлагбаумом от стихийной парковки. Теперь места во дворе будут доступны только для жителей домов и служебных машин.



Фото: t.me/motolkohelp

Парковка во дворе домов в центре города возле Немиги не раз превращалась в стихийную. Как сообщает телеграм-канал «#МотолькоПомоги: Минск», теперь на въезде через арку на проспекте Победителей 1/ 2 работает шлагбаум.

Раньше это место выглядело так.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Но это не единственный двор возле крупной развлекательной площадки, где минчане оставляют свои машины. Почитайте о том, какие еще дома в Минске страдают от зрителей с авто.