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Стихийную парковку во дворе на проспекте Победителей закрыли шлагбаумом

12.08.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Въезд во двор на проспекте Победителей 1/ 2 закрыли шлагбаумом от стихийной парковки. Теперь места во дворе будут доступны только для жителей домов и служебных машин.


Фото: t.me/motolkohelp

Парковка во дворе домов в центре города возле Немиги не раз превращалась в стихийную. Как сообщает телеграм-канал «#МотолькоПомоги: Минск», теперь на въезде через арку на проспекте Победителей 1/ 2 работает шлагбаум.

Раньше это место выглядело так.


Скриншот «Яндекс.Карты»

Но это не единственный двор возле крупной развлекательной площадки, где минчане оставляют свои машины. Почитайте о том, какие еще дома в Минске страдают от зрителей с авто.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь парковочные места будут доступны только для жителей домов и служебных машин.
 
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