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Стихийную парковку во дворе на проспекте Победителей закрыли шлагбаумом
Источник материала: Tut.by
Въезд во двор на проспекте Победителей 1/ 2 закрыли шлагбаумом от стихийной парковки. Теперь места во дворе будут доступны только для жителей домов и служебных машин.
Парковка во дворе домов в центре города возле Немиги не раз превращалась в стихийную. Как
Раньше это место выглядело так.
Но это не единственный двор возле крупной развлекательной площадки, где минчане оставляют свои машины. Почитайте о том, какие еще дома в Минске
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