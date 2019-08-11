Арина Соболенко сохранила за собой место в десятке теннисного рейтинга

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по-прежнему находится в десятке сильнейших рейтинга WTA. Наша спортсменка занимает 9-е место. В топ-50 находятся еще две белоруски. Виктория Азаренко сейчас на 40-й позиции рейтинга, Александра Саснович – на 47-й.

Лидерство в туре захватила японская теннисистка Наоми Осака, которая сместила с верхней строчки рейтинга австралийку Эшли Барти.

У мужчин первой ракеткой Беларуси стал Егор Герасимов, который занимает сейчас 128-е место в рейтинге ATP. Илья Ивашко – 137-й. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович.

На этой неделе четыре белорусские теннисистки примут участие в крупном турнире в Цинциннати. В одиночном разряде первой соперницей Александры Саснович станет австралийская теннисистка Астра Шарма (99). Арина Соболенко в 1/32 финала встретится с хорваткой Петрой Мартич (21), Виктория Азаренко (40) сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12).

В первом раунде парного разряда белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник будут соперничать с австралийско-американским тандемом Моника Адамчак / Кейтлин Кристиан. Также в парном турнире выступит Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.

Соревнования в Цинциннати завершатся 18 августа.