ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко сохранила за собой место в десятке теннисного рейтинга

12.08.2019 13:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко сохранила за собой место в десятке теннисного рейтинга
Женская теннисная ассоциация

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по-прежнему находится в десятке сильнейших рейтинга WTA. Наша спортсменка занимает 9-е место. В топ-50 находятся еще две белоруски. Виктория Азаренко сейчас на 40-й позиции рейтинга, Александра Саснович – на 47-й.

Арина Соболенко сохранила за собой место в десятке теннисного рейтинга Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон из-за травмы

Лидерство в туре захватила японская теннисистка Наоми Осака, которая сместила с верхней строчки рейтинга австралийку Эшли Барти.

У мужчин первой ракеткой Беларуси стал Егор Герасимов, который занимает сейчас 128-е место в рейтинге ATP. Илья Ивашко – 137-й. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович.

На этой неделе четыре белорусские теннисистки примут участие в крупном турнире в Цинциннати. В одиночном разряде первой соперницей Александры Саснович станет австралийская теннисистка Астра Шарма (99). Арина Соболенко в 1/32 финала встретится с хорваткой Петрой Мартич (21), Виктория Азаренко (40) сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12).

В первом раунде парного разряда белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник будут соперничать с австралийско-американским тандемом Моника Адамчак / Кейтлин Кристиан. Также в парном турнире выступит Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.

Соревнования в Цинциннати завершатся 18 августа.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суточную оплату российских космонавтов и американских астронавтов в космосе сравнили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика