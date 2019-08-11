В сети проверили данные, которые Google хранит о юзерах. Это пугает!

Источник материала: KYKY

Не секрет, что Google копит тонны информации о своих пользователях — корпорация использует ее, например, для таргетированной рекламы. Также компания позволяет юзерам запросить архив с их персональными данными: этой функцией воспользовались реддиторы (люди, зарегистрированные на сайте Reddit). Они рассказали о забавной и пугающей информации о себе, которую обнаружили в собранных данных. Их истории опубликовал Telegram-канал «R/етранслятор». Вот, чем они поделились:

— Согласно их профайлу, я люблю китайский рэп. Я понятия не имею почему, разве что одно видео, на которое я наткнулся, когда спускался в червоточину (когда вы смотрите предлагаемые видео подряд и погружаетесь все глубже и глубже в тему) на YouTube.

— А я — вице-президент компании, о которой я никогда не слышал и сведения о которой мне не удалось найти в интернете. Это небольшая дочерняя компания Caterpillar, и это все, что я о ней знаю. Раскрывать название я не особо горю желанием.

— Я отрыл аудиозапись моего голоса со словами «проверьте пенис еврейского мальчика», хотя я не помню, чтобы когда-то это говорил.

— Я сделал несколько непонравившихся мне фотографий и удалил их. Несколько недель назад я листал свой таймлайн на Google Картах и обнаружил там те самые удаленные фото, привязанные к локации. Ничего из ряда вон, но полезно понимать, что удаление не всегда означает удаление.

— Все мои действия на телефоне (открытые и закрытые приложения и так далее) с первого дня после покупки, постоянные проверки моей GPS-локации и положения устройства. Если кто-то украдет ваш аккаунт Google, они по сути могу узнать о вас все, что возможно.

— Окей, у меня странный вопрос. В прошлом году умер мой муж. У меня остался его Samsung S7. Я на 99% уверена, что там — его аккаунт Google, но я не уверена, сохранился ли пароль в телефоне. Если эта штука и правда записывает голоса, как я могу получить эти записи? Я просто хочу еще раз услышать его голос. У меня наворачиваются слезы, когда я пишу это. У меня есть всего одно голосовое сообщение от него на телефоне и пара видео. Я хочу все, что могу получить. Я п****ц как по нему скучаю.

[После того, как реддиторы помогли женщине получить данные мужа] О боже, спасибо вам всем огромное. Я сейчас вся в слезах. Я без проблем получила доступ к записям, и хоть это короткие отрывки, одни из последних звучали так: «Эштон — это моя жена» и «Я люблю тебя, детка».

Вы даже не представляете, сколько это для меня значит. Там есть его тупые поисковые запросы, которые он писал, когда мы спорили (например, о названиях песен), и благодаря им я вернулась в те времена и посмеялась. Теперь у меня хотя бы есть маленькие обрывки памяти о нем. Это так важно для меня. Я безумно рада, что наткнулась на этот тред.

— Самый пугающий факт я обнаружил при пользовании Facebook, а не Google. Краткая предыстория: я гетеросексуален, но у меня куча друзей из ЛГБТ, и я активно поддерживал кампанию за легализацию однополых браков в Австралии, так что Facebook наверняка пометил, что я гей, где-то в начале 2012. В этом же году я начал встречаться с девушкой. Мы долгое время дружили. Я все время зависаю на Facebook, у нее тоже был аккаунт, но она им не особо пользовалась.

По сути, мы никогда не переписывались на Facebook. Совершенно внезапно у меня пропали все рекламы с «одинокими мужчинами» и так далее, и появилась реклама «романтического отдыха для пар», а Facebook предложил мне добавить ту девушку как «близкого друга». Я могу лишь предположить, что из данных о GPS-локации они узнали, что мы провели ночь вместе у меня, а потом еще одну у нее.

Как запросить свой архив с данными?

1. Перейти по ссылке .

2. Выбрать, какие данные вы хотите просмотреть.

3. Указать параметры архива и отправить запрос.

4. Ждать. В течение некоторого времени (в зависимости от количества информации о вас) ваш пришлют архив.