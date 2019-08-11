ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сети проверили данные, которые Google хранит о юзерах. Это пугает!

12.08.2019 13:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Не секрет, что Google копит тонны информации о своих пользователях — корпорация использует ее, например, для таргетированной рекламы. Также компания позволяет юзерам запросить архив с их персональными данными: этой функцией воспользовались реддиторы (люди, зарегистрированные на сайте Reddit). Они рассказали о забавной и пугающей информации о себе, которую обнаружили в собранных данных. Их истории опубликовал Telegram-канал «R/етранслятор». Вот, чем они поделились:

— Согласно их профайлу, я люблю китайский рэп. Я понятия не имею почему, разве что одно видео, на которое я наткнулся, когда спускался в червоточину (когда вы смотрите предлагаемые видео подряд и погружаетесь все глубже и глубже в тему) на YouTube.

— А я — вице-президент компании, о которой я никогда не слышал и сведения о которой мне не удалось найти в интернете. Это небольшая дочерняя компания Caterpillar, и это все, что я о ней знаю. Раскрывать название я не особо горю желанием.

— Я отрыл аудиозапись моего голоса со словами «проверьте пенис еврейского мальчика», хотя я не помню, чтобы когда-то это говорил.

— Я сделал несколько непонравившихся мне фотографий и удалил их. Несколько недель назад я листал свой таймлайн на Google Картах и обнаружил там те самые удаленные фото, привязанные к локации. Ничего из ряда вон, но полезно понимать, что удаление не всегда означает удаление.

— Все мои действия на телефоне (открытые и закрытые приложения и так далее) с первого дня после покупки, постоянные проверки моей GPS-локации и положения устройства. Если кто-то украдет ваш аккаунт Google, они по сути могу узнать о вас все, что возможно.

— Окей, у меня странный вопрос. В прошлом году умер мой муж. У меня остался его Samsung S7. Я на 99% уверена, что там — его аккаунт Google, но я не уверена, сохранился ли пароль в телефоне. Если эта штука и правда записывает голоса, как я могу получить эти записи? Я просто хочу еще раз услышать его голос. У меня наворачиваются слезы, когда я пишу это. У меня есть всего одно голосовое сообщение от него на телефоне и пара видео. Я хочу все, что могу получить. Я п****ц как по нему скучаю.

[После того, как реддиторы помогли женщине получить данные мужа] О боже, спасибо вам всем огромное. Я сейчас вся в слезах. Я без проблем получила доступ к записям, и хоть это короткие отрывки, одни из последних звучали так: «Эштон — это моя жена» и «Я люблю тебя, детка».

Вы даже не представляете, сколько это для меня значит. Там есть его тупые поисковые запросы, которые он писал, когда мы спорили (например, о названиях песен), и благодаря им я вернулась в те времена и посмеялась. Теперь у меня хотя бы есть маленькие обрывки памяти о нем. Это так важно для меня. Я безумно рада, что наткнулась на этот тред.

— Самый пугающий факт я обнаружил при пользовании Facebook, а не Google. Краткая предыстория: я гетеросексуален, но у меня куча друзей из ЛГБТ, и я активно поддерживал кампанию за легализацию однополых браков в Австралии, так что Facebook наверняка пометил, что я гей, где-то в начале 2012. В этом же году я начал встречаться с девушкой. Мы долгое время дружили. Я все время зависаю на Facebook, у нее тоже был аккаунт, но она им не особо пользовалась.

По сути, мы никогда не переписывались на Facebook. Совершенно внезапно у меня пропали все рекламы с «одинокими мужчинами» и так далее, и появилась реклама «романтического отдыха для пар», а Facebook предложил мне добавить ту девушку как «близкого друга». Я могу лишь предположить, что из данных о GPS-локации они узнали, что мы провели ночь вместе у меня, а потом еще одну у нее.

Как запросить свой архив с данными?

1. Перейти по ссылке.
2. Выбрать, какие данные вы хотите просмотреть. 
3. Указать параметры архива и отправить запрос.
4. Ждать. В течение некоторого времени (в зависимости от количества информации о вас) ваш пришлют архив.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не секрет, что Google копит тонны информации о своих пользователях — корпорация использует ее, например, для таргетированной рекламы. Также компания позволяет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко сохранила девятое место в рейтинге WTA. Азаренко и Саснович потеряли позиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика