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Соболенко сохранила девятое место в рейтинге WTA. Азаренко и Саснович потеряли позиции
Источник материала: Tut.by
Белоруска Арина Соболенко сохранила девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила Слоан Стивенс, но уступила Серене Уильямс.
Виктория Азаренко и Александра Саснович, в свою очередь, потеряли по одной позиции. Виктория теперь 40-я, Александра — 47-я.
А на первое место вернулась японка Наоми Осака, сместившая с вершины австралийку Эшли Барти.
1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417
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Белоруска Арина Соболенко сохранила девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила Слоан Стивенс, но уступила Серене Уильямс.
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