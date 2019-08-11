Соболенко сохранила девятое место в рейтинге WTA. Азаренко и Саснович потеряли позиции

Источник материала: Tut.by

Белоруска Арина Соболенко сохранила девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила Слоан Стивенс, но уступила Серене Уильямс.



Фото: Reuters

Виктория Азаренко и Александра Саснович, в свою очередь, потеряли по одной позиции. Виктория теперь 40-я, Александра — 47-я.

А на первое место вернулась японка Наоми Осака, сместившая с вершины австралийку Эшли Барти.

1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417

2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5120

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577

8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565

10 (8). Слоун Стивенс (США) — 3189

…40 (39). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1335

…47 (46). Александра Саснович (Беларусь) — 1151.