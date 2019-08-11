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Соболенко сохранила девятое место в рейтинге WTA. Азаренко и Саснович потеряли позиции

12.08.2019 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Арина Соболенко сохранила девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила Слоан Стивенс, но уступила Серене Уильямс.


Фото: Reuters

Виктория Азаренко и Александра Саснович, в свою очередь, потеряли по одной позиции. Виктория теперь 40-я, Александра — 47-я.

А на первое место вернулась японка Наоми Осака, сместившая с вершины австралийку Эшли Барти.

1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417
2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5120
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577
8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565
10 (8). Слоун Стивенс (США) — 3189
…40 (39). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1335
…47 (46). Александра Саснович (Беларусь) — 1151.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко сохранила девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила Слоан Стивенс, но уступила Серене Уильямс.
 
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