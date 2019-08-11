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«Футбольный» Polo: седан Volkswagen обзавелся новым исполнением

12.08.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Volkswagen поделился подробностями о седане Polo в новой комплектации Football Edition. Эксклюзивное исполнение для модели подготовлено в рамках партнерства с Российским футбольным союзом.


Основные отличия Football Edition от обычных версий Polo сводятся к декору и улучшенному оснащению. Это окрашенные в черный цвет корпуса наружных зеркал, небольшой спойлер на крышке багажника и 16-дюймовые колесные диски Portago, фары головного света с двойными рассеивателями и хромированная насадка на выхлопной трубе. В «базе» у Polo Football Edition имеется многофункциональный руль, кожаная оплетка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза, электростеклоподъемники всех дверей и центральный замок. У 125-сильной версии седана в стандартном оснащении есть также автоматический климат-контроль с режимом рециркуляции и система стабилизации.


Среди платных опций — система Volkswagen Connect (управление рядом функций автомобиля с помощью смартфона), пакеты «Комфорт» (датчики парковки спереди и сзади, обогрев лобового стекла) и «Безопасность» (дополнительная защита двигателя снизу и противоугонная система), а также различные аксессуары, включая комбинированные салонные коврики, поддон в багажник и… футбольный мяч «Cup».

Новая версия Polo доступна с любым из силовых агрегатов — объемом 1,6 л (90 и 110 лошадиных сил) и 1,4 л (125 сил). В России цены на специальную версию седана начинаются от 849 900 рублей (около 13 тысяч долларов).

 
 
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Volkswagen представил Polo в новой комплектации Football Edition, созданной в рамках партнерства с Российским футбольным союзом.
 
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