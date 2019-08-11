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На неделе будет дождливо и ветренно

12.08.2019 12:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Беларуси будет дождливая погода.

13 августа погодные условия в Беларуси будут определять активные фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный слабый, при грозах порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-востоку +26..+32°С. Атмосферное давление в Минске ночью упадет, днем будет расти.

14 августа территория Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-востоку страны местами +24..+29°С.

15 августа погодные условия в нашей республике в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, по востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах Витебской области сильные дожди. Местами возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +17..+23°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Беларуси будет дождливая погода.
 
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