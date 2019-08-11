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Вечернее ДТП на улице 14-ти Партизан: никто не пострадал

12.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Вечернее ДТП на улице 14-ти Партизан: никто не пострадал

Около 22:20 в воскресенье на улице 14-ти Партизан произошло ДТП, в котором один из автомобилей выехал на бордюр. Причиной стала техническая неисправность.

Как пояснили SG в отделе ГАИ Слуцкого РОВД, автомобиль Фольксваген Гольф стоял на стоянке вблизи кафе «Снэк Бир». Автомобиль Опель Инсигния двигался со стороны Молодёжного центра.

По предварительной информации, у Опеля «стрельнула» шина, в результате машину повело в сторону, и он совершил столкновение с припаркованным Фольксвагеном. Водитель Опеля попытался выровнять свой автомобиль и выехал через встречную полосу на бордюр.

В ДТП обошлось без пострадавших. Все участники находились в трезвом состоянии.

Вечернее ДТП на улице 14-ти Партизан: никто не пострадал

Вечернее ДТП на улице 14-ти Партизан: никто не пострадал


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Около 22:20 в воскресенье на улице 14-ти Партизан произошло ДТП, в котором один из автомобилей выехал на бордюр. Причиной стала техническая неисправность.
 
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