Вечернее ДТП на улице 14-ти Партизан: никто не пострадал

Источник материала: Слуцк Город





Около 22:20 в воскресенье на улице 14-ти Партизан произошло ДТП, в котором один из автомобилей выехал на бордюр. Причиной стала техническая неисправность.

Как пояснили SG в отделе ГАИ Слуцкого РОВД, автомобиль Фольксваген Гольф стоял на стоянке вблизи кафе «Снэк Бир». Автомобиль Опель Инсигния двигался со стороны Молодёжного центра.

По предварительной информации, у Опеля «стрельнула» шина, в результате машину повело в сторону, и он совершил столкновение с припаркованным Фольксвагеном. Водитель Опеля попытался выровнять свой автомобиль и выехал через встречную полосу на бордюр.

В ДТП обошлось без пострадавших. Все участники находились в трезвом состоянии.











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