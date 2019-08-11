Город мечты Валентины Полугодкиной

Источник материала: Горецкий вестник

В горецком строительстве несомненными маяками прошлых лет (ни в коей мере не умаляя заслуг мужчин-профессионалов) были две представительницы прекрасного пола — бригадиры отделочников Мария Павловна Шабусова и Валентина Михайловна Полугодкина. Пожалуй, не найти в городе объектов, построенных на протяжении более трех десятков лет, начиная с 70-х, к которым не приложили бы руки маляры под руководством этих двух уважаемых дам. И сегодня рассказ об одной из легенд горецкой строительной отрасли — Валентине Полугодкиной.





Ради справедливости замечу, что о Марии Павловне Шабусовой, кавалере орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, депутате Верховного Совета БССР, делегате съездов КПСС, наша газета рассказывала пару лет тому назад. Слава о трудовых достижениях коллектива отделочников, который она возглавляла, шла далеко за пределы района.

Кстати, этих ветеранов объединяют не только профессия и достойное ей служение на протяжении без малого сорока лет. Обе родом из деревни. И взрастила этих знаменитых тружениц Кричевщина.

Фамилия Полугодкиной в свое время была звучной. Валентина Михайловна охотно вспоминает те годы. С гордостью рассказывает об объектах, на которых работала вместе со своими девчатами.





А начиналось все в ее трудовой биографии в Горках с жилого дома по улице Сурганова, который в народе получил меткое название «брылевский» или «под брылями». Наверное, потому, что квартиры здесь получали в основном преподаватели академии, которые в то время носили шляпы, или брыли по-белорусски. Здесь еще «зеленым» специалистом осваивала деревенская девушка на практике премудрости профессии.

Из Кричева их, таких неопытных, в числе которых была и Валентина Полугодкина, приехало тогда больше десяти. А сагитировал на переезд представитель отдела кадров горецкой ПМК-44. Нашему городу, который в те годы тоже активно строился, нужны были отделочники. Девчата, поддавшись уговорам, ринулись в соседний город. Думалось, ненадолго, на некоторое время, а получилось — на всю жизнь…





За три месяца Валентина Полугодкина, старательная, дисциплинированная, трудолюбивая девушка, успешно освоила строительную науку на практике и получила второй разряд. Эта любовь к труду оттуда, из родной деревни Слабуды на Кричевщине, некогда молодой и многолюдной, а ныне опустевшей, где она росла в простой крестьянской семье. Отец ушел на фронт и не вернулся, пропал без вести. Валя, рожденная за три года до войны, конечно, не осознавала всех ее ужасов. Матери, Екатерине Филипповне, пришлось одной поднимать пятерых детишек. Да в такое сложное военное и послевоенное время.

Все сестры и братья Валентины с малых лет были приучены к труду. Мать, естественно, мечтала о лучшей доле для детей. И ей, доярке, а потом звеньевой по льну, работающей не покладая рук в колхозе и дома, казалось, что она, эта лучшая жизнь, там, в городе. Поэтому Валентина, окончив школу-десятилетку, отправилась в Кричев учиться.





В памятном 1971 году в Горках она имела уже пятый разряд маляра, самый высокий. Ей доверили руководить бригадой, что она и делала почти все 35 лет на стройке. Активно Полугодкина на практике учила мастерству молодых рабочих. И о ней, как и о коллеге Марии Шабусовой, неоднократно писали районные газетчики.

Валентина Михайловна была инициатором овладения смежной профессией. И сама одной из первых стала строителем широкого профиля. Досконально освоила специальность штукатура. Именно в этом, 1971-м году труд бригадира В. М. Полугодкиной получил признание на государственном уровне в виде ордена «Знак Почета». За многолетний стаж в строительстве в семейном архиве появилось большое количество Почетных грамот, Благодарностей. По силам Полугодкиной были и общественные нагрузки и обязанности — депутата, народного заседателя.





В коллективе Валентины Михайловны трудилось по 17-20, а то и больше, таких же молодых и задорных девчат, как и сама бригадир. Не сказать, что работалось им легко и просто. Даже наоборот. Все вручную… Тяжелые ведра с краской приходилось таскать по лестницам на нужный этаж. Висеть в «люльках» на высоте, в зной и в стужу, во время наружных работ. И все время в известном наряде маляра — в спецовке, пропитанной запахами стройки, забрызганной разными цветами колеров. Но при этом, не будь они настоящими девчонками, умуд­рялись оставаться привлекательными.





Как и все в их возрасте, знакомились, влюблялись, выходили замуж, рожали детей. Бывало, на свадьбу отправлялись, почитай, всей бригадой. Да, подчеркивает Валентина Михайловна, труд был тяжкий, но как-то легко преодолевали все трудности. Наверно, в силу молодости, желания работать, все успевать. С благодарностью бывший бригадир вспомнила девчат, с которыми все радости и горести в прежние годы делили пополам. Это Галина Сидлерова, Тамара Давыденко, Елена Другомилова, Валентина Бобрикова и многие другие.





Из объектов, на которых приходилось наводить красоту, внешнюю и внутреннюю, ветеран строительной отрасли вспомнила, прежде всего, кинотеатр, Дворец культуры и столовую БСХА. Работали на многоквартирных домах на территории академгородка. И в 70-80-е годы прошлого века строители имели объекты в других городах и районах области.

В поселке Ленино бригада Полугодкиной в числе других коллективов трудилась на гостинице, ресторанном комплексе, педучилище, Доме культуры. Отделочные работы выполняли в том числе и на знаменитой «каске» — Музее советско-польского боевого содружества.





В труде и заботах о семье незаметно пролетели, словно стая птиц над головой, годы. Выросли дочка Татьяна и сын Юрий. Сколько тревог выдержало сердце, когда они были маленькими! Особенно болезненным был сынок, поэтому и сейчас, хоть Юрию уже за пятьдесят, переживает за него Валентина Михайловна по-особому. А еще сердце женщины полнится любовью к тем, кто стал ее продолжением. В этом смысле она богатый человек. Бабушка четырех внуков и четырех правнуков. С умилением смотрит на фотографии своих любимчиков, молится за их здоровье и успехи. А уж когда в квартире, символично — в микрорайоне Строителей, появляются внучата, сердце наполняется особой теп­лотой.

К сожалению, первый брак, в котором она родила детей, оказался, по ее признанию, неудачным. Ворошить все это не хотелось ни мне, ни собеседнице. Позже, опять же на стройке (где ж еще!) Валентина Михайловна встретила и познакомилась с человеком, с которым вместе прожили вот уже 42 года. Инженер Виктор Яковлевич Холодцов тоже когда-то прибыл в Горки на строительный объект в командировку. А получилось, как у Валентины Михайловны, — на всю жизнь. Добрый и порядочный человек. Трудно представить, как она сегодня жила бы без него, без его помощи и поддержки.





Шутя, с улыбкой на устах рассказывает женщина о нынешних буднях. Хотя немало тревог и проблем подбрасывает здоровье. Вот когда в полной мере начинаешь ценить это богатство! Годы, действительно, берут свое. Это в молодости и ведра тяжелые не в тягость, и напряженные трудовые будни в радость. А в преклонном возрасте остается сожалеть: надо было себя хоть немного беречь…

Вызывает симпатию то, что сохранила моя героиня прирожденный дух оптимиста. Хоть понятно, что очень непросто сегодня ей и ее верному спутнику Виктору Яковлевичу, не унывает Валентина Михайловна, а принимает с благодар­ностью каждый дарованный судьбой на девятом десятке жизни день.





Тот город, о котором мечталось в молодости, стал для нее местом, нет, не легкой жизни, как думалось когда-то матери, а непростого, но добросовестного труда строителя, успехов, малой родиной ее детей. Валентине Михайловне приятно видеть и знать, как хорошеют и молодеют эти ставшие родными Горки. Появляются новые кварталы. Как грибы после дождя растут красивые жилые дома. И настоящими рукотворными памятниками на улицах стоят строения, о которых Валентина Михайловна и другие коллеги-ветераны имеют полное право сказать: в них вложена и частичка нашего труда.

Какая же у них прекрасная профессия! Действительно, самая созидательная. Она позволяет на века сохранить тепло твоих рук, горение и любовь к труду твоего сердца…

Тамара Иванович