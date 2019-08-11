﻿ Город мечты Валентины Полугодкиной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Город мечты Валентины Полугодкиной

12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 99

 

В горецком строительстве несомненными маяками прошлых лет (ни в коей мере не умаляя заслуг мужчин-профессионалов) были две представительницы прекрасного пола — бригадиры отделочников Мария Павловна Шабусова и Валентина Михайловна Полугодкина. Пожалуй, не найти в городе объектов, построенных на протяжении более трех десятков лет, начиная с 70-х, к которым не приложили бы руки маляры под руководством этих двух уважаемых дам. И сегодня рассказ об одной из легенд горецкой строительной отрасли — Валентине Полугодкиной.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной
В каждой отрасли народного хозяйства есть труженики-легенды. Это люди, которые десятки лет посвятили любимому делу, доказали профессиональную состоятельность, прославили свое имя. И нынче, уже на заслуженном отдыхе и в преклонном возрасте, по-прежнему испытывают гордость за то, что сделали для родного города. Тем более что результаты их труда у всех на виду — жилые дома, целые кварталы, социальные и производственные объекты. Валентина Михайловна Полугодкина – из таких людей. Фото Михаила Левцова

 

Ради справедливости замечу, что о Марии Павловне Шабусовой, кавалере орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, депутате Верховного Совета БССР, делегате съездов КПСС, наша газета рассказывала пару лет тому назад. Слава о трудовых достижениях коллектива отделочников, который она возглавляла, шла далеко за пределы района.

Кстати, этих ветеранов объединяют не только профессия и достойное ей служение на протяжении без малого сорока лет. Обе родом из деревни. И взрастила этих знаменитых тружениц Кричевщина.

Фамилия Полугодкиной в свое время была звучной. Валентина Михайловна охотно вспоминает те годы. С гордостью рассказывает об объектах, на которых работала вместе со своими девчатами.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной
Дом под брылями

 

А начиналось все в ее трудовой биографии в Горках с жилого дома по улице Сурганова, который в народе получил меткое название «брылевский» или «под брылями». Наверное, потому, что квартиры здесь получали в основном преподаватели академии, которые в то время носили шляпы, или брыли по-белорусски. Здесь еще «зеленым» специалистом осваивала деревенская девушка на практике премудрости профессии.

Из Кричева их, таких неопытных, в числе которых была и Валентина Полугодкина, приехало тогда больше десяти. А сагитировал на переезд представитель отдела кадров горецкой ПМК-44. Нашему городу, который в те годы тоже активно строился, нужны были отделочники. Девчата, поддавшись уговорам, ринулись в соседний город.  Думалось, ненадолго, на некоторое время, а получилось — на всю жизнь…

 

Город мечты Валентины Полугодкиной
Строится Дворец культуры

 

За три месяца Валентина Полугодкина, старательная, дисциплинированная, трудолюбивая девушка, успешно освоила строительную науку на практике и получила второй разряд. Эта любовь к труду оттуда, из родной деревни Слабуды на Кричевщине, некогда молодой и многолюдной, а ныне опустевшей, где она росла в простой крестьянской семье. Отец ушел на фронт и не вернулся, пропал без вести. Валя, рожденная за три года до войны, конечно, не осознавала всех ее ужасов. Матери, Екатерине Филипповне, пришлось одной поднимать пятерых детишек. Да в такое сложное военное и послевоенное время.

Все сестры и братья Валентины с малых лет были приучены к труду. Мать, естественно, мечтала о лучшей доле для детей. И ей, доярке, а потом звеньевой по льну, работающей не покладая рук в колхозе и дома, казалось, что она, эта лучшая жизнь, там, в городе. Поэтому Валентина, окончив школу-десятилетку, отправилась в Кричев учиться.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной
Черемушки

 

В памятном 1971 году в Горках она имела уже пятый разряд маляра, самый высокий. Ей доверили руководить бригадой, что она и делала почти все 35 лет на стройке. Активно Полугодкина на практике учила мастерству молодых рабочих. И о ней, как и о коллеге Марии Шабусовой, неоднократно писали районные газетчики.

Валентина Михайловна была инициатором овладения смежной профессией. И сама одной из первых стала строителем широкого профиля. Досконально освоила специальность штукатура. Именно в этом, 1971-м году труд бригадира В. М. Полугодкиной получил признание на государственном уровне в виде ордена «Знак Почета». За многолетний стаж в строительстве в семейном архиве появилось большое количество Почетных грамот, Благодарностей. По силам Полугодкиной были и общественные нагрузки и обязанности — депутата, народного заседателя.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной
Гостиница “Проня”

 

В коллективе Валентины Михайловны трудилось по 17-20, а то и больше, таких же молодых и задорных девчат, как и сама бригадир. Не сказать, что работалось им легко и просто. Даже наоборот. Все вручную… Тяжелые ведра с краской приходилось таскать по лестницам на нужный этаж. Висеть в «люльках» на высоте, в зной и в стужу, во время наружных работ. И все время в известном наряде маляра — в спецовке, пропитанной запахами стройки, забрызганной разными цветами колеров. Но при этом, не будь они настоящими девчонками, умуд­рялись оставаться привлекательными.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной
Строительство “Парнаса”

 

Как и все в их возрасте, знакомились, влюблялись, выходили замуж, рожали детей. Бывало, на свадьбу отправлялись, почитай, всей бригадой. Да, подчеркивает Валентина Михайловна, труд был тяжкий, но как-то легко преодолевали все трудности. Наверно, в силу молодости, желания работать, все успевать. С благодарностью бывший бригадир вспомнила девчат, с которыми все радости и горести в прежние годы делили пополам. Это Галина Сидлерова, Тамара Давыденко, Елена Другомилова, Валентина Бобрикова и многие другие.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной
Кинотеатр “Крыніца”

 

Из объектов, на которых приходилось наводить красоту, внешнюю и внутреннюю, ветеран строительной отрасли вспомнила, прежде всего, кинотеатр, Дворец культуры и столовую БСХА. Работали на многоквартирных домах на территории академгородка. И в 70-80-е годы прошлого века строители имели объекты в других городах и районах области.

В поселке Ленино бригада Полугодкиной в числе других коллективов трудилась на гостинице, ресторанном комплексе, педучилище, Доме культуры. Отделочные работы выполняли в том числе и на знаменитой «каске» — Музее советско-польского боевого содружества.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной

 

В труде и заботах о семье незаметно пролетели, словно стая птиц над головой, годы. Выросли дочка Татьяна и сын Юрий. Сколько тревог выдержало сердце, когда они были маленькими! Особенно болезненным был сынок, поэтому и сейчас, хоть Юрию уже за пятьдесят, переживает за него Валентина Михайловна по-особому. А еще сердце женщины полнится любовью к тем, кто стал ее продолжением. В этом смысле она богатый человек. Бабушка четырех внуков и четырех правнуков. С умилением смотрит на фотографии своих любимчиков, молится за их здоровье и успехи. А уж когда в квартире, символично — в микрорайоне Строителей, появляются внучата, сердце наполняется особой теп­лотой.

К сожалению, первый брак, в котором она родила детей, оказался, по ее признанию, неудачным. Ворошить все это не хотелось ни мне, ни собеседнице. Позже, опять же на стройке (где ж еще!) Валентина Михайловна встретила и познакомилась с человеком, с которым вместе прожили вот уже 42 года. Инженер Виктор Яковлевич Холодцов тоже когда-то прибыл в Горки на строительный объект в командировку. А получилось, как у Валентины Михайловны, — на всю жизнь. Добрый и порядочный человек. Трудно представить, как она сегодня жила бы без него, без его помощи и поддержки.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной

 

Шутя, с улыбкой на устах рассказывает женщина о нынешних буднях. Хотя немало тревог и проблем подбрасывает здоровье. Вот когда в полной мере начинаешь ценить это богатство! Годы, действительно, берут свое. Это в молодости и ведра тяжелые не в тягость, и напряженные трудовые будни в радость. А в преклонном возрасте остается сожалеть: надо было себя хоть немного беречь…

Вызывает симпатию то, что сохранила моя героиня прирожденный дух оптимиста. Хоть понятно, что очень непросто сегодня ей и ее верному спутнику Виктору Яковлевичу, не унывает Валентина Михайловна, а принимает с благодар­ностью каждый дарованный судьбой на девятом десятке жизни день.

 

Город мечты Валентины Полугодкиной

 

Тот город, о котором мечталось в молодости, стал для нее местом, нет, не легкой жизни, как думалось когда-то матери, а непростого, но добросовестного труда строителя, успехов, малой родиной ее детей. Валентине Михайловне приятно видеть и знать, как хорошеют и молодеют эти ставшие родными Горки. Появляются новые кварталы. Как грибы после дождя растут красивые жилые дома. И настоящими рукотворными памятниками на улицах стоят строения, о которых Валентина Михайловна и другие коллеги-ветераны имеют полное право сказать: в них вложена и частичка нашего труда.

Какая же у них прекрасная профессия! Действительно, самая созидательная. Она позволяет на века сохранить тепло твоих рук, горение и любовь к труду твоего сердца…

 

Тамара Иванович


 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В горецком строительстве несомненными маяками прошлых лет (ни в коей мере не умаляя заслуг мужчин-профессионалов) были две представительницы прекрасного пола —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вечернее ДТП на улице 14-ти Партизан: никто не пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика