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Белстат: в июле больше всего подорожали помидоры и цитрусовые, подешевели - свекла и лук

12.08.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В июле больше всего подорожали помидоры и цитрусовые, подешевели - свекла и лук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Белстат: в июле больше всего подорожали помидоры и цитрусовые, подешевели - свекла и лук

Среди продуктов питания больше всего подешевели свекла (на 20,34%), репчатый лук (на 18,52%), морковь (на 12,57%), картофель (на 8,16%), свежие огурцы (на 7,6%), сладкий перец (на 7,15%), свежая белокочанная капуста (на 6,38%) и виноград (на 5,04%). Подорожали свежие помидоры (на 22,86%), цитрусовые (на 10,1%), груши (на 5,76%). Овощи стали дешевле на 0,33%, фрукты - на 3,12%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,12%.

Табачные изделия стали дороже на 1,95%, алкогольные напитки - дешевле на 0,37%.

Одежда подешевела на 0,2%, обувь - на 1,13%. При этом мужские костюмы подорожали на 4,07%, зимние и демисезонные пальто для девочек - на 2,22%, мужские кроссовые туфли - на 2,07%. Женские летние кожаные туфли стали дешевле на 5,45%, мужские босоножки, сандалеты из натуральной или искусственной кожи - на 4,64%, мужские полуботинки и кожаные туфли - на 3,15%, мужские куртки из плащевой ткани - на 2,53%, женские костюмы из полушерстяной, смесовой или синтетической ткани - на 2,42%, школьные костюмы - на 2,38%.

Что касается услуг, то в среднем они подорожали на 0,71%. Больше всего подорожали услуги горячего водоснабжения (на 9,21%), музеев (4,22%), сотовой подвижной электросвязи (на 3,72%), железнодорожного пассажирского транспорта в международном сообщении (на 3,58%). Подешевели услуги воздушного пассажирского транспорта (на 2,52%), а также страхования легкового автотранспорта (на 2,12%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в июле составила 0,2%.

 
 
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  В июле больше всего подорожали помидоры и цитрусовые, подешевели - свекла и лук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета. ...
 
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