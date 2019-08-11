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Ремесленников Бреста приглашают принять участие в ярмарке
12.08.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коммунальное унитарное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок» приглашает к участию в ярмарке ремесленников.
По вопросам участия в ярмарке ремесленников при проведении праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста, обращаться в государственное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок» по адресу: г. Брест, ул. Воровского, 19 (приемная), 3 этаж, каб. 305, контактные телефоны: 20 93 49, 51 55 07(ф).
Для участия в ярмарке необходимо соблюдение следующих условий:
Оборудование:
-зонты, палатки (при необходимости) цвет- бежевый (однотонный);
-скатерть – цвет бежевый (однотонный) или натуральный лён.
Одежда в национальном стиле (белые рубахи, фуфайки с национальным белорусским орнаментом, вышиванки, национальные пояса).
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Коммунальное унитарное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок» приглашает к участию в ярмарке ремесленников. По вопросам участия в ярмарке...
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